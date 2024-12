Succession de Mbappé : Cette annonce ne va pas plaire au PSG !

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, le PSG penserait à recruter Marcus Rashford pour pallier son départ. Toutefois, Ruben Amorim refuse de laisser filer son numéro 10 aussi facilement. En effet, le coach de Manchester United a fait clairement savoir qu'il voulait conserver Marcus Rashford.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a refusé de prolonger avec le PSG. En effet, la star de 25 ans a préféré réaliser son rêve en signant librement et gratuitement au Real Madrid.

Luis Enrique sur Achraf Hakimi : "Un joueur dont le potentiel est immense". Découvrez pourquoi il impressionne tant ! 🌟

➡️ https://t.co/hMYSOnuYqy pic.twitter.com/R9QNI7QRQz — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

Amorim retient Rashford

Pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, la direction du PSG a recruté Désiré Doué lors du dernier mercato estival. Malgré tout, le club de la capitale aurait l'intention de recruter un autre attaquant pour oublier son ancien numéro 7. En ce sens, Luis Campos aurait relancé la piste menant à Marcus Rashford. Toutefois, Ruben Amorim - le technicien de Manchester United - refuse de lâcher son buteur anglais, comme il l'a affirmé ce mercredi en conférence de presse.

«Nous sommes meilleurs avec Marcus Rashford»

« Si je veux garder Marcus Rashford ? Nous sommes meilleurs avec Marcus Rashford, c’est simple et nous allons essayer différentes choses pour pousser Marcus a retrouvé son meilleur niveau… Ce genre de club a besoin de grands talents et il est un grand talent, donc il a juste besoin de performer au plus haut niveau… Je veux juste aider Marcus. Je pense que c’est une bonne chose (que Rashford souhaite relever un nouveau challenge, ndlr). Nous avons ici un nouveau défi. C’est un défi difficile. Pour moi, c’est le plus grand défi du football, car nous sommes dans une situation difficile, et j’ai déjà dit que c’est l’un des plus grands clubs du monde. C’est un tout nouveau défi et le plus grand. J’espère vraiment que tous mes joueurs sont prêts pour ce nouveau défi », a déclaré Ruben Amorim, l'entraineur de Manchester United.