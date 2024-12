PSG - Donnarumma : Nouvelle polémique de l’arbitre après le match ?

Thomas Bourseau

Le PSG a vécu une soirée pleine de rebondissements sur le plan émotionnel mercredi. Avant d’arracher la victoire sur la pelouse de l’AS Monaco (4-2), les joueurs ont vu leur gardien Gianluigi Donnarumma être contraint de sortir sur blessure après un contact dangereux au visage avec Wilfried Singo. Malgré le fait que l’Italien avait le visage ensanglanté et des plaies ouvertes, Singo n’a pas été exclu. De quoi faire enrager le Paris Saint-Germain, d’autant plus que l’arbitre du match François Letexier a évité les médias.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a fait le job sur Le Rocher. En déplacement à Louis II pour creuser son écart face à un concurrent direct au titre de champion de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique ont pris le meilleur sur l’AS Monaco (4-2) malgré le choc émotionnel dû à la blessure au visage de Gianluigi Donnarumma suite à un contact avec le crampon de Wilfried Singo qui lui a valu 10 agrafes pour le rafistoler.

Luis Enrique sur Achraf Hakimi : "Un joueur dont le potentiel est immense". Découvrez pourquoi il impressionne tant ! 🌟

➡️ https://t.co/hMYSOnuYqy pic.twitter.com/R9QNI7QRQz — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

«L’arbitre a un seul travail, c’est de protéger les joueurs»

Ce contact aurait pu, voire dû, être sanctionné selon Marquinhos. Le capitaine du PSG n’a pas dissimulé sa surprise et son agacement quant à l’absence d’un carton rouge pour Wilfried Singo. « Je ne sais pas si l'arbitre était mal placé, mais il fallait que la VAR soir appelée, il faut protéger les joueurs. Dans une situation comme celle-ci ne pas mettre rouge, c'est fort ». Troisième buteur du soir, Gonçalo Ramos a lui aussi poussé un coup de gueule envers François Letexier, arbitre principal de la rencontre en zone mixte et dans des propos relayés par RMC Sport.

« Je pense que tout le monde a vu son visage. Je ne sais pas comment c’est possible que ça ne soit pas un carton rouge. L’arbitre a un seul travail, c’est de protéger les joueurs. Et ce n’est pas moi où les joueurs qui le disons, ils nous l’ont dit au début de la saison. Qu’ils devaient protéger les joueurs. Et aujourd’hui, ils n’ont pas protégé Donnarumma ».

Letexier esquive beIN SPORTS et ne s’explique pas !

Selon les informations de RMC Sport, François Letexier a refusé de s’exprimer sur sa décision de ne pas sanctionner Wilfried Singo au micro de beIN SPORTS, diffuseur de la rencontre AS Monaco - PSG de la soirée de mercredi. Et ce, malgré les tentatives de la chaîne de sport. Un choix qui interpelle puisqu’il était venu s’expliquer chez DAZN fin octobre après avoir sorti un carton rouge à Amine Harit pendant OM - PSG (3-0).