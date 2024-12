Mercato - Cristiano Ronaldo : L'immense regret de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A seulement 25 ans, Kylian Mbappé peut déjà se vanter d'avoir pu jouer avec certains des plus grands joueurs du monde. Messi, Neymar... Ils ont évolué avec le Français. En revanche, ça n'a pas été le cas de Cristiano Ronaldo. Au grand dam de Mbappé qui aurait bien aimé côtoyer au quotidien le Portugais.

Kylian Mbappé ne l'a jamais caché, il est fan du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo depuis son plus jeune âgé. On se souvient notamment de cette photo du Français, tout jeune, dans sa chambre alors remplie de posters du quintuple Ballon d'Or. Une idole que Mbappé a déjà affronté, cependant, Cristiano Ronaldo n'a jamais été son coéquipier.

« Ça aurait été cool de jouer avec lui »

Kylian Mbappé a d'ailleurs quelques regrets de ne jamais avoir pu jouer avec Cristiano Ronaldo. A l'occasion de l'émission BeUNITED, le joueur du Real Madrid a fait savoir : « Est-ce que j’aurais aimé jouer avec CR7 ? Bien sûr… jouer avec des joueurs d’exception, lui ou comme Messi. Quand on parle de Cristiano on parle de Messi. J’ai joué avec beaucoup de grands joueurs Neymar Pogba, Griezmann, Benzema… Je pense que ça aurait été cool de jouer avec lui, mais ça sera difficile maintenant. J’ai joué plusieurs fois contre lui, c’est une légende du sport ».

Cristiano Ronaldo « était intéressé » par le PSG en 2018

Kylian Mbappé n'a donc pas eu la chance d'évoluer avec Cristiano Ronaldo. Ça aurait toutefois pu se faire, d'abord au Real Madrid. En 2017, à défaut de signer au PSG, le Français était aussi proche des Merengue, où jouer alors CR7. Mais voilà que cette association aurait aussi pu se faire à Paris. En effet, Cristiano Ronaldo aurait pu rejoindre Mbappé au PSG en 2018 comme l'a révélé Patrice Evra : « Oui, il était intéressé. C’était avant qu’il signe à la Juventus. Il avait Chelsea, Juventus, Paris, il a dit qu’il n’irait jamais à Arsenal. Paris, il était intéressé par le projet ».