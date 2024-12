Mercato : L'OM donne le feu vert pour ces deux départs

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir fait un grand ménage durant le mercato estival, l'OM pourrait profiter du mois de janvier pour faire encore partir certains joueurs de Roberto De Zerbi. Qui fera alors ses valises et quittera le club phocéen ? Ce sont deux bons de sortie qui auraient d'ores et déjà été validés par l'OM.

Une fois n'est pas coutume, ça devrait bouger à l'OM durant le mercato hivernal, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. La question est alors de savoir de qui se séparera le club phocéen d'ici quelques semaines. Selon les informations de La Provence, l'OM a accordé deux bons de sortie, à Chancel Mbemba et à Bamo Meïté.

Mbemba, un prix à respecter !

Toujours à l'OM, Chancel Mbemba n'entre cependant pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Poussé vers la sortie à l'été, le Congolais s'en ira-t-il cet hiver ? Tout dépendra des offres qui arriveront. « Pour le mercato d'hiver, le club est très clair : le joueur a un prix et si le prix arrive, on serait content de trouver une solution bénéfique pour le joueur et le club », expliquait ce mercredi Pablo Longoria.

Meïté vers un prêt ?

Disposant d'un temps de jeu réduit à l'OM, Bamo Meïté pourrait donc lui aussi faire ses valises en janvier. Mais comme expliqué par le quotidien régional, pas question de se séparer définitivement de l'ancien Lorientais. Ainsi, c'est un prêt qui serait privilégié pour le départ de Meïté. A suivre...