Pogba à l'OM, c'est possible ?

Toujours libre de tout de contrat depuis l'annonce de la résiliation de son bail avec la Juventus, Paul Pogba est régulièrement cité du côté de l'OM. Un dossier que Pablo Longoria a d'ailleurs évoqué en conférence de presse, sans fermer la porte à une telle signature. Mais est-ce possible d'imaginer le champion du monde 2018 enfiler la tunique marseillaise ?

En mars prochain, Paul Pogba sera autorisé à reprendre la compétition après que sa suspension a été réduite de quatre ans à 18 mois. Cependant, pour le moment, impossible de savoir avec quel club le champion du monde 2018 retrouvera les pelouses. Une chose est sûre, ce ne sera pas avec la Juventus puisqu'il a rompu son contrat avec la Vieille Dame. Plusieurs options circulent ainsi pour le recruter, y compris celle menant à l'OM. Le club phocéen est régulièrement cité parmi les prétendants pour recruter Paul Pogba et Pablo Longoria n'a d'ailleurs pas fermé la porte.

Pogba à l'OM, Longoria ne ferme pas la porte

« Pogba, il y a plus de gens qui me parlent de lui que nos résultats ! Ecoutez, Paul est un joueur et une personne extraordinaire ! J'ai été le premier content pour lui, je l'ai connu à la Juventus, comme Mehdi Benatia. On était content pour lui, pour sa personne. Quand j'y étais, c'était une star mondiale. En ce moment, il n'y a pas de discussion avancée. On doit faire un rendez-vous interne pour bien fixer le mercato. Je le respecte énormément », a confié le président de l'OM lors de son passage en conférence de presse ce mercredi à l'occasion de son bilan de la première partie de saison.

«C'est un joueur extraordinaire»

D'ailleurs Pablo Longoria ne dit à aucun moment que la signature de Paul Pogba est impossible pour l'OM : « On doit analyser, c'est un joueur extraordinaire. Comme club, tu as toujours le plaisir de voir des grands joueurs avec nous. Avec Paul, il n'y a pas de conversation en cours. On veut discuter entre nous pour les discussions. Je ne ferme pas les portes, car c'est un joueur sur le mercato. Mais ça crée des discussions autour de l'OM. Je veux dire pour clarifier les choses que c'est plutôt un rêve et je veux faire retomber le soufflet. Ce n'est pas la réalité de l'équipe. Mais je comprends. »

