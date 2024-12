PSG : Un joueur éjecté par Luis Enrique, la presse italienne balance

Axel Cornic

Le mercato de janvier va permettre au Paris Saint-Germain de faire un peu de ménage, avec des joueurs qui ne rentrent clairement pas dans les plans de Luis Enrique. C’est le cas de Milan Skriniar, dont le temps de jeu a fondu comme neige au soleil depuis un an et qui commence à devenir un véritable poids, puisqu’il est tout de même le troisième plus gros salaire du club.

Fortement voulu par Luis Campos dès son arrivée, Milan Skriniar est désormais indésirable au PSG. Le défenseur central ne semble pas coller avec le football que souhaite imposer Luis Enrique et ça se voit sur son temps de jeu, avec d’ailleurs une exclusion du groupe lors de la dernière journée de Ligue 1.

C’est fini pour Milan Skriniar

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le Slovaque ne laisserait rien transparaitre en ce moment. Il aurait un comportement très professionnel, ne montrerait aucun agacement concernant son temps de jeu et surtout semble accepter le fait qu’il n’ait plus sa place dans les plans de Luis Enrique. Avec le mercato de janvier qui arrive, il a tout intérêt à trouver une porte de sortie pour se relancer loin du PSG.

Un avenir en Italie ?

Ça pourrait être en Serie A, championnat qu’il connait très bien pour l’avoir disputé avec la Sampdoria et l’Inter par le passé. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que deux clubs ont approché le PSG pour se renseigner au sujet de Milan Skriniar. Le premier est la Juventus de Thiago Motta et le second le Napoli, où le défenseur pourrait retrouver son ancien coach Antonio Conte.