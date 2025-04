OM : «Écœuré», il annonce une catastrophe !

La rédaction

Rachid Zeroual, président des South Winners, exprime sa déception après la série de mauvais résultats de l'OM, avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Bien qu'écoeurés, les supporters marseillais choisissent de ne pas mettre de pression excessive sur l'équipe avant la rencontre face à Toulouse. Toutefois, Zeroual prévient : «Le club va droit dans le mur.»

Alors que l’OM reçoit Toulouse au Stade Vélodrome ce dimanche soir, les hommes de Roberto De Zerbi traversent une période très compliquée, avec 4 défaites lors de leurs 5 derniers matchs. Une situation critique, mais qui ne devrait pas provoquer la colère des supporters de l’OM dans les tribunes.

«On est écoeuré»

Rachid Zeroual, président des South Winners, s’est confié à La Provence :

«On est écoeuré, c'est vrai. Mais on n’est pas là pour partir en guerre alors qu’on est encore dans la course à la qualification en C1. Si on met trop de pression dès l'échauffement et que ça se passe mal sur le terrain, on va nous renvoyer la faute.»

«Le club va droit dans le mur»

Pour Rachid Zeroual, la situation reste critique et il estime que l’avenir de l’OM est incertain : «Ce n’est pas le moment de laver notre linge sale en public, le club va droit dans le mur.» Avec une victoire face au TFC, l’OM retrouverait sa deuxième place, deux points devant Monaco et trois devant Strasbourg.