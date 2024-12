Mercato : L'OM a pris un «risque», Longoria balance !

Amadou Diawara

Alors que l'OM n'a plus aucun match de Ligue 1 à jouer avant la trêve hivernale, Pablo Longoria s'est présenté en conférence de presse ce mercredi matin. L'occasion de revenir sur le début de saison de son équipe, mais également sur le recrutement estival. En effet, Pablo Longoria a avoué que Frank McCourt avait pris des risques pour régaler Roberto De Zerbi sur le mercato.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est montré très actif. Après avoir recruté Roberto De Zerbi, le club phocéen a recruté une dizaine de joueurs. Comme l'a avoué Pablo Longoria, Frank McCourt a pris des risques financiers pour mettre son nouvel entraineur dans les meilleures dispositions possibles cette saison.

Un retour très attendu, mais Riolo s’inquiète déjà ! Que va-t-il se passer avec Moumbagna à l’OM ? 🤔

➡️ https://t.co/PbsgNXFqDb pic.twitter.com/0SSmwGwdJa — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

«Ce sera une saison en déficit»

« C'est la première saison d'un cycle de trois saisons. Une saison où tu ne joues pas la coupe d'Europe, on est tous conscients que ce sera une saison en déficit. Mais il faut le limiter. Si la Ligue des Champions est importante d'un point de vue financier ? Oui, on est structurés économiquement pour y participer tous les ans. Si on la fait tous les ans, on pourra être dans une situation différente », a avoué Pablo Longoria en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«McCourt a compris qu'on devait prendre un risque financier cet été»

« C'est nécessaire d'y participer, en sachant que cette saison on doit accepter et comprendre d'être en déficit. Mais je remercie le propriétaire Frank (McCourt) qui a compris qu'on devait prendre un risque financier cet été. On doit tous remercier Frank. On a pris d'autres risques, avec le loft, avec un investissement fort sur Roberto De Zerbi. Il faut le dire publiquement », a conclu Pablo Longoria, le président de l'OM, ce mercredi matin.