OM : Une annonce historique pour le projet McCourt ?

L’Olympique de Marseille a connu une flopée d’entraîneurs depuis le début de l’ère Frank McCourt. Et bizarrement, plus on avançait dans le Champions Project, moins les entraîneurs s’éternisaient dans la cité phocéenne. Un mauvais cycle auquel Pablo Longoria souhaite mettre un terme avec Roberto De Zerbi et espère qu’il ira au bout de son contrat de trois saisons, le projet phare discuté avec le propriétaire de l’OM.

Le Champions Project a débuté à l’automne 2016 avec le rachat de l’OM par l’homme d’affaires américain Frank McCourt. Dès lors, la présidence est revenue à Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia héritait du poste d’entraîneur. Ce ne fut que le premier entraîneur de l’ère McCourt, mais celui qui est toujours à ce jour resté le plus longtemps, au point de réaliser le rêve du président actuel Pablo Longoria.

Longoria veut un coach pour trois saisons et jubile au sujet de De Zerbi

En conférence de presse ce mercredi à l’occasion du traditionnel point de mi-saison, Pablo Longoria a évoqué une volonté sportive forte partagée entre Frank McCourt et le président de l’OM : mettre en place un cycle sportif de trois saisons pleines avec un seul et même entraîneur. L’heureux élu a été Roberto De Zerbi et Longoria s’en félicite encore aujourd’hui. « Avec Frank McCourt, on a voulu démarrer un nouveau cycle de trois saisons avec Roberto De Zerbi dont on est très satisfait (…) On voulait construire pendant trois ans avec un entraîneur puissant, renommé et un leadership. On voulait chercher à faire le maximum pour rendre une réalité d'une situation impossible, avec des valeurs qui ne sont pas l'argent. La chose la plus importante n'était pas seulement le coach mais la personne et ses valeurs au quotidien qui sont très similaires à ce club et cette ville. C'est la chose qui m'a plu de voir quelqu'un qui partage l'ADN de ce club ».

De Zerbi a donc signé un contrat le 29 juin dernier qui le lie à l’OM jusqu’au 30 juin 2027. Une durée de trois ans que Rudi Garcia aurait pu remplir.

Rudi Garcia : octobre 2016-mai 2019

Il était champion de France avec le LOSC en 2011 et a globalement fait bonne impression à la Roma pendant ses trois piges entre 2013 et 2016. C’est le 20 octobre de cette année-là que Rudi Garcia est devenu entraîneur de l’OM en signant notamment la plus belle épopée européenne du club phocéen de l’ère-McCourt : le parcours jusqu’en finale de la Ligue Europa perdue en 2018 face à l’Atletico de Madrid. A la fin de la saison suivante, Garcia quittait son poste d’entraîneur, laissant la place à André Villas-Boas

André Villas-Boas : mai 2019-février 2021

Après une année et demi de césure suite à son départ du Shanghai SIPG, André Villas-Boas reprenait du service. Surnommé The Special Two à ses débuts, le disciple de José Mourinho n’a pas connu une carrière d’entraîneur aussi brillante que son compatriote portugais. A l’OM, il est cependant parvenu à accrocher une qualification en Ligue des champions en 2020/2021 suite à sa deuxième place décrochée la saison précédente dans la foulée de l’arrêt du championnat en raison du Covid-19. Mécontent du recrutement non souhaité d’Olivier Ntcham, Villas-Boas convoquait une conférence de presse le lendemain du terme du mercato hivernal 2021 pour annoncer son départ.

Jorge Sampaoli : fin février 2021-juillet 2022

Jorge Sampaoli a permis à Dimitri Payet de vivre son meilleur football. C’est du moins les propos tenus par l’ancien meneur de jeu de l’OM à RMC Sport qui a joué à tous les postes offensifs sous la houlette du technicien argentin. A cause d’un début de mercato qui n’était pas à son goût, Sampaoli pliait bagage le 1er juillet 2022, remplacé dans la foulée par Igor Tudor.

Igor Tudor : juillet 2022-juin 2023

Igor Tudor a été l’un des entraîneurs, si ce n’est celui qui a le plus enthousiasmé les supporters de l’OM de par son style de jeu porté vers l’avant. Il était d’ailleurs le coach qui a permis aux suiveurs de l’Olympique de Marseille de vibrer un soir de février 2023 en éliminant le PSG de la Coupe de France. Emoussé par le quotidien de coach du club phocéen, il annonçait son départ en juin 2023.

Marcelino, Gattuso et Gasset, le trois en un : juin 2023 - mai 2024

Et puis, la saison noire vint pour l’OM. En raison d’une crise avec les supporters et des menaces proférées envers la direction du club, Marcelino décidait de quitter l’Olympique de Marseille le 20 septembre 2023, soit seulement trois petits mois après sa nomination. S’en sont suivis les départs de plusieurs dirigeants et l’arrivée de Gennaro Gattuso en lieu et place de Marcelino. Le technicien italien n’a tenu que jusqu’à l’hiver et a été remplacé par Jean-Louis Gasset en tant que coach intérimaire.

Sa mission s’est terminée et a engendré l’annonce phare que Pablo Longoria attendait : un entraîneur, Roberto De Zerbi, engagé pour trois ans. Une première sous l’ère Frank McCourt.