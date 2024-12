OM : Coup de pression de Longoria pour les joueurs ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir consenti à de gros investissement lors du dernier mercato estival, l'OM se retrouve désormais à avoir une obligation de résultats et à valider son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pablo Longoria, le président du club phocéen, s'est montré très clair à ce sujet en conférence de presse ce mercredi.

En recrutant des joueurs de gros calibre tels qu'Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg l'été dernier, l'OM a pris des risques sur le plan financier. Des investissements qui ne seront pas sans attentes, puisque le club phocéen aspire très logiquement à se qualifier pour la Ligue des Champions avec un tel effectif. Et Pablo Longoria, le président de l'OM, l'a bien fait comprendre à ses joueurs en conférence de presse.

Longoria annonce l'objectif Ligue des Champions

« C'est la première saison d'un cycle de trois ans. On est tous conscient que ça va être une saison en déficit où l'obligation des dirigeants sera de le rendre le plus petit possible en garantissant un projet. L'OM est structuré pour participer toutes les saisons à la Ligue des champions. S'il y participe tous les ans, cela permettra au modèle d'être dans une dimension différente », confie le président de l'OM.

« C'est nécessaire... »

« Avec notre système économique, c'est nécessaire de participer à la Ligue des champions », poursuit Longoria, qui annonce donc très clairement que l'OM devra impérativement disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le message est passé pour les joueurs...