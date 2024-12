Mercato - OM : Le transfert d’un «monstre» est réclamé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par l'OM, Renato Civelli a accordé un long entretien à un média marseillais. Le joueur a profité de cette interview en France pour conseiller l'un de ses compatriotes à Pablo Longoria. Agé seulement de 17 ans, Franco Mastantuono (River Plate) serait déjà prêt pour rayonner sur le vieux continent.

Le mercato hivernal approche avec son lot de rumeurs. Comme l’a confié Pablo Longoria, l’OM ne dira pas non à quelques opportunités, notamment dans le secteur défensif. Mais selon Renato Civelli, le dirigeant marseillais devrait se pencher sur un profil offensif, qui fait beaucoup parler de lui en Argentine.

Luis Henrique, faux brésilien ? De Zerbi lui a donné sa chance. Découvrez comment un repositionnement peut changer la donne 🔄

➡️ https://t.co/TgctTiiepq pic.twitter.com/624u4D83QD — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Civelli donne un conseil à l'OM

A en croire l’ancien joueur argentin, l’OM devrait se pencher sur Franco Mastantuono (River Plate). Pas encore majeur (17 ans), ce milieu offensif est promis à rejoindre un cador européen. Son nom avait d’ailleurs été évoqué du côté du Real Madrid cet été.

« Dans un an, il ira au Real Madrid ou à City »

« Il y a un petit joueur à River, il s’appelle Mastantuono et c’est un monstre ! Il est 17 ans, il est ailier ou meneur de jeu. Je pense qu’il faut aller le chercher maintenant parce que dans un an il ira au Real Madrid ou à City. Il est incroyable. Cela fait six mois qu’il joue en pro et je pense qu’il est cher » a lâché Civelli au cours d’un entretien accordé à Football Club Marseille.