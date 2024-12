OM : De Zerbi menace le PSG en privé ?

Thomas Bourseau

Certes, l’écart s’est une nouvelle fois creusé entre l’OM et le PSG au classement en raison du nul concédé par les Marseillais face au LOSC (1-1) lorsque les Parisiens ont disposé de l’OL (3-1). Toutefois, l’atmosphère serait bien plus compétitive à Marseille ces derniers temps et l’ambition d’excellence qui anime Roberto De Zerbi est toujours forte.

Roberto De Zerbi a changé son dispositif tactique. Depuis le 8 décembre dernier et la victoire acquise sur la pelouse de l’ASSE (2-0), le coach italien a troqué son 4-3-3 contre un 3-4-3 qui permet à son effectif d’être plus équilibré et notamment grâce à la paire Valentin Rongier - Pierre Emile Hojbjerg au milieu de terrain. Ce fut une nouvelle fois le cas pendant la réception du LOSC à l’Orange Vélodrome samedi (1-1).

Dimitri Payet réchauffe les cœurs marseillais ! Son retour surprise à l'OM fait déjà parler... ⚽️

➡️ https://t.co/esuA3Ol0Wn pic.twitter.com/znsDA67sHE — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

«Cela fait un bon mois que les entraînements sont de top niveau»

D’ailleurs, un proche du vestiaire de l’OM n’a pas dissimulé à La Provence le changement drastique en coulisses depuis quelques semaines au centre Robert Louis-Dreyfus. « Cela fait un bon mois que les entraînements sont de top niveau. Maintenant qu'on arrive à le reproduire un peu en match, il faut y mettre plus de malice pour se mettre à l'abri d'un retour adverse ».

Roberto De Zerbi n’est pas venu à l’OM pour être deuxième

Ce qui explique donc les difficultés reconnues pour le LOSC par Ngal’ayel Mukau après le match nul concédé entre les deux équipes samedi soir. « C’était le match le plus difficile qu’on a dû disputer ». En coulisses, Roberto De Zerbi ne ferait pas de langue de bois concernant ses ambitions. Il n’a pas signé à l’Olympique de Marseille pour faire de la figuration et se contenter de la deuxième place du championnat derrière le PSG.