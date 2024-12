OM : De Zerbi compte sur lui, un joueur révèle une discussion privée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis la victoire à Lens le 23 novembre dernier (1-1), Roberto De Zerbi a légèrement modifié son système, passant à une défense à trois avec Luis Henrique positionné en tant que piston droit. Un changement évoqué par l’ailier brésilien, à qui l’entraîneur de l’OM a demandé au préalable s’il pouvait l’aligner à ce poste.

Malgré son match nul lors de la réception du LOSC samedi (1-1), l’OM est sur une très bonne dynamique, entamée depuis la trêve internationale du mois de novembre. Les Olympiens sont invaincus depuis leur déplacement sur la pelouse du RC Lens le 23 novembre dernier (1-3), avant de s’imposer contre l’AS Monaco (2-1) et l’ASSE (0-2). Ce qui est passé par quelques changements opérés par Roberto De Zerbi, qui a décidé de modifier son système et passer à une défense à trois, avec Geoffrey Kondogbia, Leonardo Balerdi et Amir Murillo.

Pogba bientôt en compétition ! Le choix de son futur club pourrait faire des vagues à Marseille 🔥 https://t.co/Jy6eTMRWFH — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

« Je lui ai dit que oui, qu'il pouvait compter sur moi pour tout »

Ce qui a replacé Luis Henrique en tant que piston droit. Un rôle un peu différent pour l’ailier brésilien âgé de 23 ans, qui a assuré à son entraîneur qu’il pouvait compter sur lui. « Oui, le coach a parlé avec moi. Il m'a demandé s'il pouvait me mettre à ce poste. Je lui ai dit que oui, qu'il pouvait compter sur moi pour tout. On est contents, ça marche. On a de bons joueurs pour être là aussi. Mais s'il pense que je dois jouer là, je vais faire de mon mieux », a déclaré Luis Henrique en zone mixte, dans des propos relayés par Le Phocéen.

Une très bonne première partie de saison pour Luis Henrique

Ce qui lui demande plus d’effort et une implication défensive plus importante : « Je dirais que c'est plus difficile pour les tâches défensives. Mais physiquement, je suis prêt pour tout », a ajouté Luis Henrique. Cela ne l’empêche pas de briller, lui qui avait été buteur contre Lens et Monaco. Conservé l’hiver dernier à son retour de prêt et prolongé jusqu’en juin 2028 cet été, Luis Henrique confirme qu’il est une bonne surprise du côté de l’OM, avec qui il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives cette saison.