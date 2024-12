F1 : Jackpot annoncé pour Hamilton chez Ferrari, il va écœurer Verstappen !

Arnaud De Kanel

Le chapitre Lewis Hamilton chez Mercedes s'est clôturé dimanche dernier à Abu Dhabi. Le septuple champion du monde défendra les couleurs de Ferrari à compter de la saison prochaine. En rejoignant la Scuderia, le Britannique s'est également assuré un futur radieux puisqu'il établira un nouveau record de rémunération, dépassant ainsi Max Verstappen.

Lewis Hamilton en a terminé de son glorieux passage chez Mercedes. Le natif de Stevenage a fait ses adieux à son ancienne équipe. « Vous savez, Mercedes a changé ma vie. J’ai grandi à Stevenage, rêvant d’être un jour en Formule 1 et de devenir champion du monde. Et à l’époque, c’était moi et mes deux parents. Je ne savais pas qu’il y aurait autant de gens avec qui je travaillerais, qui seraient ceux qui me remonteraient le moral et m’emmèneraient dans ce voyage pour gagner tant de choses comme ça. Je vais toujours regarder les écrans et voir où vous en êtes. Je vous souhaiterai toujours le meilleur. Je crois en vous. Je continuerai à croire en vous. Et quand vous aurez à nouveau de grands succès, je serai si fier de vous, de savoir que j’ai fait, je l’espère, un peu partie de votre rêve que vous vivez également. Alors, un immense merci à vous tous. Tout mon amour. Je veux vous souhaiter, à vous et à vos familles, le meilleur », a déclaré le septuple champion du monde. Direction Ferrari pour Lewis Hamilton avec un record à la clé !

Alonso relance le débat chez Mercedes ! Les rookies débarquent en force, préparez-vous à des bouleversements. 🏎️ https://t.co/bqOZI0dyHM — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

Un jackpot à 100M€ par an ?

D’après les informations rapportées par Forbes, Lewis Hamilton aurait signé un contrat monumental estimé à 120M€ chez Ferrari pour une durée initiale de deux ans, avec une option de prolongation jusqu’en 2027. Ce pacte doré comprend un salaire annuel impressionnant de 60M€, hors primes de performance. Et ce n’est pas tout ! En ajoutant les bonus et les contrats de sponsoring personnel, les revenus pourraient flirter avec la barre des 100M€ par an.

Hamilton va devancer Verstappen

Avec un contrat qui le propulse au sommet des revenus en Formule 1, Lewis Hamilton dépasse largement son rival Max Verstappen, pourtant déjà très bien rémunéré. Le Néerlandais, quadruple champion du monde consécutif avec Red Bull, affichait en 2024 un salaire de base de 57M€, porté à 70M€ grâce à des primes de performance. Désormais, c’est Hamilton qui règnera en maître, marquant une nouvelle ère dans la lutte des géants, sur et en dehors de la piste.