F1 : Alpine recale ce pilote pour 2025 !

En décidant de ne pas reconduire Esteban Ocon au volant de l'Alpine en 2025, l'écurie franco-britannique a annoncé la titularisation de Jack Doohan. Pourtant, la piste Franco Colapinto a pris de l'épaisseur ces derniers jours. Flavio Briatore a tenu à la démentir.

Il y aura du changement chez Alpine en 2025. Alors qu'Esteban Ocon était en fin de contrat, l'écurie a décidé de ne pas le prolonger. Le Français a donc rejoint l'écurie Haas et il n'a même pas eu l'occasion de dire adieu à sa monoplace puisqu'il a été remplacé par Jack Doohan à Abu Dhabi. L'Australien a d'ailleurs été nommé coéquipier de Pierre Gasly pour 2025 mais il se retrouvait sous la menace de Franco Colapinto auteur de débuts intéressants avec Williams. Flavio Briatore a répondu à la rumeur.

«Pour 2025 il ne semble plus y avoir de possibilité»

« Je suis intéressé par n’importe quel pilote rapide, et Colapinto m’a positivement surpris. Mais nous avons des contrats avec Gasly, Doohan et notre pilote de réserve Paul Aron pour la saison prochaine. S’il y avait une possibilité de faire venir Colapinto pour 2026, c’est une chose à laquelle il faudrait réfléchir. Mais pour 2025 il ne semble plus y avoir de possibilité », a assuré Flavio Briatore dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Il avoue avoir notamment été refroidi par les demandes de Williams.

«Nous voulons nous concentrer sur les bons éléments de notre Académie»

« Dans ce sport, après une bonne course, on est vite porté aux nues. Ensuite, le prix monte et on parle soudain de 20 ou 30 millions de dollars pour un pilote. Nous voulons nous concentrer sur les bons éléments de notre Académie et arrêter de recruter des pilotes au hasard. Il faudra probablement se contenter de trois pilotes : Aron, [Gabriel] Mini et [Victor] Martins », a ajouté Briatore. Jack Doohan peut souffler, Franco Colapinto ne débarquera pas dans l'immédiat.