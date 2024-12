Mercato : Une légende quitte l’OM et déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au Vélodrome ce samedi pour assister à la rencontre entre l'OM et le LOSC (1-1), Dimitri Payet s'est longuement confié sur sa situation personnelle et sur son attachement au club marseillais. Malgré son départ, le milieu offensif a conservé ce lien particulier. Sauf retournement de situation, son avenir devrait s'écrire dans le sud de la France.

Un adieu déchirant. Alors qu’il espérait aller au bout de son contrat avec l'OM, Dimitri Payet avait été poussé vers la sortie par Pablo Longoria durant l’été 2023. Les larmes et la déception l’avaient accompagné au cours d’une conférence de presse placée alors sous le signe de l’émotion. Malgré la déception de l’instant, il n’était pas question pour le milieu offensif de mettre un terme à sa carrière. Le joueur a étudié plusieurs options en Europe avant de finalement accepter le défi sud-américain. Payet s’est engagé avec Vasco de Gama, club avec qui il est toujours lié (son contrat expire en juin prochain).

« Je voulais me lancer ce challenge »

De passage à Marseille ce samedi, Payet a justifié ce départ au Brésil. « Au Brésil, les fans sont passionnés. Et la pression est constante. Je voulais me lancer un défi avec de la pression, ce challenge. Mais Marseille restera particulier, j’ai été adopté, et ça je serai éternellement reconnaissant. L’OM a une place spéciale dans mon cœur » a-t-il lancé, avant de lâcher une grande annonce sur son avenir.

Payet annonce son retour

Payet a confirmé qu’il avait négocié un projet de reconversion au moment de quitter l’OM. Son rôle demeure, par contre, inconnu. « Ça sera au président de décider. J’en ai envie, j’ai un accord. Quelque chose a été signé, il y aura un retour, mais je prendrai la place que l’on me donnera. L’objectif sera d’aider l’OM » a lâché le joueur de 37 ans au micro de beIN SPORTS.