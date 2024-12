De Zerbi annonce une révolution à l'OM

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM de Pablo Longoria n'a pu faire mieux qu'un résultat nul contre le LOSC. Après la rencontre, Roberto De Zerbi s'est prononcé sur le projet du club olympien. Et le coach italien a affirmé que la phase de révolution était toujours en cours à Marseille.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Jean-Louis Gasset a logiquement mis fin à son intérim en tant qu'entraineur de l'OM l'été dernier. Pour assurer la succession du coach de 71 ans, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Auteur de débuts prometteurs avec l'OM, le coach italien a réussi à placer son équipe à la deuxième place de la Ligue 1 après la 14ème journée. Opposé au LOSC ce samedi après-midi, les Marseillais auraient pu creuser l'écart avec leur adversaire, mais les deux équipes se sont neutralisées (1-1).

Présent en conférence de presse ce samedi soir, Roberto De Zerbi s'est prononcé sur le projet de l'OM, affirmant que le club marseillais était encore dans une phase de révolution. « Quand Rafael Benitez était arrivé à Naples, il expliquait au début de son aventure que son équipe de Naples était à 30, 40, 50 %, puisque c'était seulement le début d'un projet. Donc vous, après 6 mois dans ce nouveau projet, quel pourcentage vous donnez à votre équipe ? Je n'ai jamais été très bon en maths ! Même à l'école, donc c'est difficile de donner un pourcentage. Mais je pense que, durant ce dernier mois et après le match contre Auxerre, il y a vraiment eu un déclic dans la tête des joueurs, quelque chose de positif. On sort de quatre matchs invaincus avec trois victoires et un match nul ce soir, mais surtout de deux bons matchs au Vélodrome, deux bonnes performances. Après, on est encore une équipe en construction par rapport à Lille, Lens ou Monaco, qui sont des équipes plus rodées, qui ont quelques années derrière elles ensemble. Lille, l'an dernier, est arrivée en quart contre Aston Villa (en Conference League) avec Fonseca, qui est un très bon entraîneur. Cette année, ils ont Genesio, qui est aussi un très bon entraîneur. Nous, on est encore dans une phase de révolution », a déclaré le technicien de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

« Aujourd'hui, les grandes différences qu'il y a entre Monaco, Lille ou nous, par exemple, c'est un peu cette prise de conscience, qui n'est pas encore à 100 %, de la connaissance du coéquipier, de la connaissance du jeu, de la pression qui doit être exercée pendant 90 minutes. Mais voilà, avec le temps, je pense que ça ira de mieux en mieux. Et objectivement, après 15 matchs, on a quand même 30 points, ce qui n'est pas négligeable », a conclu Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM.