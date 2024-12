Luis Enrique - PSG : Ses habitudes «spéciales» le font halluciner

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Luis Enrique a rapidement installé sa vision du football et surtout sa façon de manager une équipe. Cela a souvent surpris et c’est e cas avec Danilo Pereira, qui a quitté le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato pour rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Ittihad.

Qu’on l’apprécie ou non, Luis Enrique laisse très rarement insensible. Le coach du PSG est réputé pour sa gestion souvent assez dure et certains ne semblent pas vraiment en être fan, à l’extérieur comme à l’intérieur du club. Cela lui a valu un grand nombre de critiques, mais a également donné lieu à quelques tensions au sein de son vestiaire.

« On découvre l’équipe seulement deux heures avant les matchs »

Loin de Paris, Danilo Pereira a raconté sa vision de Luis Enrique dans un entretien accordé au Parisien. « Est-ce que c’est qu’il est imprévisible ? Ah oui. On ne sait jamais qui va jouer ! On découvre l’équipe seulement deux heures avant les matchs » a expliqué l’ancien du PSG, désormais à Al-Ittihad.

« C’est difficile, on n’a pas l’habitude de ça ! »

« On doit toujours être préparé pour jouer » a poursuivi Danilo Pereira, qui n’était pas vraiment un profil très apprécié par Luis Enrique au PSG. « C’est difficile, on n’a pas l’habitude de ça ! En général, on sait pendant la semaine qui va jouer afin de préparer les rencontres. Avec lui, non (rires). C’est spécial ».