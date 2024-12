Mercato : Ejecté par le PSG, il prend position pour l'avenir de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Danilo Pereira a été poussé vers la sortie par Luis Enrique. Et pourtant, l'actuel pensionnaire d'Al Ittihad estime que le coach espagnol est l'homme qu'il faut au PSG. Interrogé sur l'avenir de Luis Enrique, Danilo Pereira a milité pour qu'il reste à Paris.

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique, Danilo Pereira a été écarté de son groupe, avant d'être vendu à Al Ittihad pour une somme proche de 5M€. Malgré tout, l'international portugais n'est pas favorable à un départ de l'Espagnol du PSG. Luis Enrique étant en fin de contrat le 30 juin avec le club parisien.

«Il faut avoir une vision sur le long terme»

« Comment définiriez-vous le management de Luis Enrique avec lequel vous avez passé une saison ? C’est un très bon coach. Il a des idées très claires. Parfois, on peut avoir l’impression qu’il n’écoute pas les gens. Il est dans son truc car il croit vraiment en son travail ! Il aime conserver le ballon, fatiguer l’adversaire. C’est un coach qui peut amener beaucoup d’expérience. Mais il faut du temps, et à Paris, on en manque un peu. Les gens sont pressés. À Paris, on a tendance à douter un peu. Et il ne faut pas douter. Un projet ne dure pas six mois ou un an. Il faut avoir une vision sur le long terme », a estimé Danilo Pereira, avant d'affirmer que Luis Enrique était l'homme idéale pour incarner le nouveau projet du PSG.

«C’est la bonne personne»

« Est-ce le bon coach pour diriger ce projet ? Oui, c’est la bonne personne. Il a un caractère très très fort et Paris a besoin de gens qui se font écouter. Luis Enrique a des idées pour faire progresser un projet qui dure dans le temps. C’est important qu’il ait le soutien du club et des supporters même si on n’aime pas le caractère », a estimé Danilo Pereira.