Transfert - PSG : Luis Enrique a provoqué son départ, il déballe tout

Amadou Diawara

Après quatre saisons de bons et loyaux services au PSG, Danilo Pereira a pris la porte. En effet, l'international portugais a été transféré pour une somme proche de 5M€ à Al Ittihad lors du dernier mercato estival. Comme l'a affirmé Danilo Pereira, Luis Enrique est à l'origine de son départ du PSG.

Lors de l'été 2020, le PSG a bouclé le prêt avec option d'achat de Danilo Pereira. Alors que le club de la capitale a activé sa clause à 16M€, le joueur de 33 ans a joué quatre saisons au total sous les couleurs rouge et bleu. En effet, Danilo Pereira a été vendu à Al Ittihad lors du dernier mercato, et ce, pour une somme proche de 5M€.

«Campos m'a annoncé que je n’entrais plus dans les plans»

Lors d'un entretien accordé au Parisien ce vendredi soir, Danilo Pereira s'est livré sur son départ du PSG. A en croire le milieu de terrain, reconverti défenseur central, Luis Enrique a provoqué son départ. « Le PSG ne vous donnait plus l’occasion d'être performant ? Dès la fin de la saison 2023-2024, j’ai eu la sensation qu’il se passait quelque chose de bizarre… Luis Campos est ensuite venu me voir pour m’annoncer que je n’entrais plus dans les plans. C’était le choix du coach, avec lequel je n’ai pas échangé », a confié Danilo Pereira, avant d'en rajouter une couche.

«C'était le choix de Luis Enrique»

« Un départ était devenu inéluctable à ce moment-là ? Je n’ai pas voulu continuer dans un club où l’on ne compte pas sur moi. Quand on m’a dit : "tu ne comptes pas, tu dois chercher un autre club", c’était OK. C’est une situation qui existe dans tous les clubs. En revanche, ç’a été dur pendant qu’on négociait avec d’autres équipes. Le problème était là. On ne m’a pas du tout facilité mon départ. C’est ça qui m’a fait du mal, car j’ai vraiment de l’affection pour Paris. Je voulais poursuivre ma carrière là-bas », a conclu Danilo Pereira, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Al Ittihad.