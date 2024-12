Nouveau crack à Paris, le PSG a tranché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais très attentif aux jeunes talents pouvant éclore au sein du centre de formation, le PSG a pu compter sur Ibrahim Mbaye en début de saison. Convoqué à plusieurs reprises par Luis Enrique, l’ailier né en 2008 représente le futur à Paris, qui cherche impérativement à prolonger son contrat. Explication.

Le PSG ne souhaite plus commettre les mêmes erreurs. Longtemps pointé du doigt pour son manque d’attention envers les jeunes joueurs issus du centre de formation, le club de la capitale souhaite inverser la tendance. Si plusieurs Titis Parisiens ont eu leur chance au cours des deux dernières saisons (Zaïre-Emery, Zague, Mayulu), c’est également le cas du très jeune Ibrahim Mbaye.

Ibrahim Mbaye dans l’histoire du PSG

Né en 2008, l’ailier avait même était titularisé par Luis Enrique lors du premier match de la saison au Havre (4-1, le 16 août dernier), devenant au passage le plus jeune joueur de l’histoire du PSG. Seulement âgé de 16 ans, Mbaye est clairement considéré comme l’un des joueurs offensifs les plus talentueux de sa génération, et attise les convoitises de plusieurs clubs européens.

Vers une prolongation pour le Titi Parisien ?

Cependant, conscient de cet intérêt, le PSG souhaite absolument conserver celui qui a porté le numéro 49 cette saison. Alors que son contrat expire en juin 2026, le PSG a entamé des discussions avec l’entourage du joueur en vue d’une possible prolongation. A suivre...