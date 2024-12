Transferts : Riolo dénonce «un mauvais choix» du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2022, le PSG avait bouclé le recrutement d'Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims, sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire de 35M€. Un dossier qui a rapidement viré au fiasco pour diverses raisons, et alors qu'Ekitiké s'est longuement confié sur son échec au PSG, Daniel Riolo a rebondi sur son interview.

Le PSG avait tenté un pari audacieux lors de l'été 2022 avec la signature d'Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. Le jeune attaquant, qui sortait d'une saison prometteuse avec le club champenois, débarquait au Parc des Princes en prêt avec une option d'achat obligatoire fixée aux alentours de 35M€. Mais miné par une grosse concurrence en attaque (Mbappé, Neymar, Messi) et un temps de jeu très limité, Ekitiké n'a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui au PSG.

Ekitiké relativise son échec au PSG

Dans un entretien récemment accordé à Eurosport, Ekitiké a évoqué sans détour son passage au PSG : « Il s'est passé beaucoup de choses. Après, moi, je vois les choses de manière très sage. Je me dis que chaque chose arrive pour une bonne raison. Je pense que j'ai tiré ce que je devais tirer de mon passage à Paris. Et ça va me servir aujourd'hui, demain et partout où je serai », a indiqué l'attaquant français, qui cartonne aujourd'hui à l'Eintracht Francfort.

« Un mauvais choix »

Jeudi soir, dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a décrypté le passage raté d'Hugo Ekitiké au Parc des Princes : « Son transfert au PSG découle d'une faveur que Nasser Al-Khelaïfi veut faire à son ami Jean-Pierre Caillot, ça lui permet un gros salaire et un gros transfert, tout le monde en profite. Il vient au PSG, mais c'est un mauvais choix parce que la concurrence est trop rude, le club est trop grand, il ne va pas jouer, il s'entraîne pas bien, il découvre la vie à Paris et il perd du temps dans sa progression », indique l'éditorialiste de RMC.