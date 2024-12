PSG : Vers un incroyable miracle à Paris ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur sur la pelouse du RB Salzbourg, le PSG s'est relancé mardi soir en Ligue des champions, après des débuts poussifs. Le club de la capitale peut encore rêver au top 8, mais il faudrait un miracle pour y parvenir. D'autant plus que le PSG n'est même pas encore assuré d'être dans les 24 premiers de cette phase de poule pour rejoindre les barrages. Une élimination n'est donc pas non plus à exclure.

Après un début de campagne européenne plus que délicat, le PSG s'est relancé mardi soir en s'imposant sur la pelouse du RB Salzbourg (3-0). Un soulagement pour les Parisiens qui n'avaient connu victoire jusque-là, contre Gérone (1-0) et un nul face au PSV Eindhoven (1-1). En revanche, le PSG s'était incliné contre Arsenal (0-2), l'Atlético de Madrid (1-2) et le Bayern Munich (0-1). Désormais 25e de la poule unique avec sept points, le PSG va-t-il réussir un miracle ?

Un miracle pour le PSG en Ligue des champions ?

Mathématiquement, tout reste possible. Alors que le PSG recevra Manchester City avant de se déplacer à Stuttgart, une qualification en terminant dans le Top 8 est encore envisageable, bien qu'il faudrait un concours de circonstance assez surréaliste. Néanmoins, les Parisiens peuvent plus raisonnablement viser une place dans le top 24 qui assure une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra gagner au moins un des deux derniers matches. Mais une élimination n'est pas non plus à exclure.

«Nous aurions dû avoir beaucoup plus de points à ce stade si l'on se fie aux statistique»s

Après la victoire contre le RB Salzbourg, Luis Enrique a d'ailleurs donné son ressenti. « Je crois que nous aurions dû avoir beaucoup plus de points à ce stade si l'on se fie aux statistiques et à nos performances. Bien sûr que nous devons nous améliorer mais il est évident que ce résultat conforte l'équipe. Et comme nous ne savons pas encore le nombre de points nécessaires pour se qualifier, ni le nombre de buts - à un but près tu peux être éliminé de la Ligue des Champions - il était important de marquer des buts. Lors des 10-15 dernières minutes, nous aurions pu marquer deux ou trois buts de plus mais bon, il faut procéder étape par étape. Le prochain match nous opposera à Manchester City, un match facile donc (il ironise), et nous ferons tout pour le gagner », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse, rapportés par CulturePSG.

