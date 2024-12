Luis Enrique - Al-Khelaïfi : «Indigeste», le PSG le fait exploser !

Amadou Diawara

Après la victoire du PSG sur la pelouse de Salzbourg, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas tari d'éloges à l'égard de Luis Enrique, affirmant qu'il était le meilleur entraineur du monde. Interrogé sur la sortie du président parisien ce mercredi, Christophe Dugarry a poussé un énorme coup de gueule.

Ce mardi soir, le PSG s'est rassuré en Ligue des Champions. Dans l'obligation de l'emporter à Salzbourg pour maintenir tout espoir de qualification pour les 16èmes de finale de la C1, le club de la capitale a fait le job. En effet, la bande à Marquinhos s'est imposée en Autriche (0-3), et ce, avec la manière.

«On a le meilleur coach au monde»

Après la victoire du PSG face à Salzbourg, Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement enflammé, encensant Luis Enrique. « On a le meilleur coach au monde. On a construit un projet pour longtemps avec lui. C'est un très bon coach », a déclaré le président rouge et bleu. Une sortie ayant fait réagir Christophe Dugarry.

«C’est insupportable»

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi, Christophe Dugarry a poussé un énorme coup de gueule sur le PSG, pestant contre l'annonce de Nasser Al-Khelaïfi sur Luis Enrique. « Ce sont des phrases qui prouvent que tu as besoin de te rassurer. T’as besoin toi de te rassurer quand tu envoies ça à la figure des supporters ou des journalistes. Si tu y crois vraiment, t’as pas besoin de dire ça. C’est pas toi qui dois le dire. Ce sont les autres qui doivent le dire. Peut-être les gens de l’extérieur. Toi, tu l’as engagé, tu ne vas pas dire le contraire, tu ne vas pas te poignarder non plus. Qu’est-ce qui fait qu’il est le meilleur du monde ? J’aimerais bien qu’il m’explique comment il pense que Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde », s'est emporté le champion du monde 98, avant d'en rajouter une couche.

«On essaie de te l’enfoncer dans la gorge»

« Qu’il apprécie son entraîneur, oui, je pense que les choses sont suffisamment claires, qu’il ait l’intention de le garder, c’est suffisamment clair aussi. Qu’il le pense, qu’il ne le pense pas, à la rigueur, mais explique nous pourquoi tu penses ça. Qu’est-ce que tu trouves que Luis Enrique a apporté à ton club. Si tu veux dire du bien de ton entraîneur, mets en avant ce qu’il a fait de bien. On ne sait pas encore ce qu’il peut se passer dans le vestiaire, avec les joueurs, une élimination, quelles répercussions ça peut avoir. Je trouve que ce sont des phrases inutiles. C’est insupportable. Avec des phrases qui sortent de leur contexte, qui sont à contre-courant. Le PSG, c’est devenu un club qui fait de la com' pour essayer de te vendre un produit, une marque, une façon de jouer, qui plaît à certains, qui ne plaît pas à d’autres, mais on essaie de te l’enfoncer dans la gorge. C'est indigeste. Ce PSG est indigeste pour beaucoup de gens », a conclu Christophe Dugarry sur les ondes de RMC Sport.