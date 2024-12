Le PSG réagit au clash avec Mbappé !

Jean de Teyssière

Depuis le mois de septembre, une guerre est déclenchée entre Kylian Mbappé et le PSG. Le Bondynois réclame 55M€ de salaires et primes impayées au PSG, qui estime que son ancien joueur n’a pas à les réclamer suite à des engagements pris par la star française. Et la commission de discipline de la LFP a déclaré l’irrecevabilité de la demande de Kylian Mbappé. Une décision qui fait plaisir au PSG.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé gagne toutes les batailles face au PSG. A chaque fois enjoint de lui payer la somme de 55M€, le PSG utilise tous les recours possibles pour ne pas avoir à payer cette somme. Dernièrement, le club parisien a assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris ce qui a rendu irrecevable la saisine de la commission de discipline par Mbappé.

«Une séquence qui n’a que trop duré»

Ce jeudi, le PSG a publié un communiqué après la décision de la commission de discipline de la LFP de déclarer irrecevable la demande de Kylian Mbappé : « Nous sommes très satisfaits que la Commission de Discipline ait décidé de ne pas sanctionner le Paris Saint-Germain comme le demandait le joueur. En déclarant sa demande irrecevable, la Commission de Discipline met un terme à cette séquence qui n’a que trop duré. Si le joueur persiste malheureusement à ne pas respecter ses engagements et à poursuivre ce litige devant le Conseil des Prud’hommes de façon incompréhensible et dommageable, pour lui-même et pour le football français, le Club se tient prêt à exposer pleinement la situation devant le tribunal compétent. »

«Une question de bonne foi, d’honnêteté»

« En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le Club demande simplement qu’il honore, après avoir bénéficié d’avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris. Fondamentalement, il s’agit d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et du respect de l’institution parisienne et de ses supporters, ce qui est plus important que n’importe quel joueur, poursuit le communiqué. Après la décision d’aujourd’hui, le Club réitère son espoir qu’une solution amiable puisse être trouvée, afin que toutes les parties puissent enfin tourner la page. »