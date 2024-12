Le PSG a trouvé son grand attaquant ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire à l'occasion du déplacement à Salzbourg mardi soir, Gonçalo Ramos a retrouvé le chemin des filets en ouvrant le score sur un véritable but de renard des surfaces. De quoi rassurer le PSG, en cruel manque de réalisme depuis le début de la saison en Ligue des champions. Suffisant pour assurer que les Parisiens ont enfin trouver leur grand attaquant ?

Absent depuis le début de saison à cause d'une blessure dès la première journée de Ligue 1, Gonçalo Ramos a pourtant grandement fait parler de lui. Et pour cause, sans lui, le PSG a connu d'importants soucis dans la finition et Luis Enrique avait décidé d'aligner des profils de faux 9 plutôt que des vrais buteurs. De retour, le Portugais a d'ailleurs ouvert le score contre le RB Salzbourg mardi soir grâce à un but de vrai avant-centre. Le PSG tient donc peut-être son grand attaquant.

Gonçalo Ramos, l'attaquant providentiel ?

En conférence de presse, Luis Enrique n'a toutefois pas fait preuve d'un immense enthousiasme au sujet du retour de Gonçalo Ramos. « Non, notre jeu ne change pas en fonction des caractéristiques de chaque joueur. Il est clair que Gonçalo Ramos est davantage un finisseur, un joueur qui apporte de la continuité. Mais ce n'est pas sa meilleure qualité, c’est juste un autre profil de joueur », confiait l'entraîneur du PSG devant les médias.

Le PSG étudie le marché ?

D'ailleurs, au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a révélé que le PSG cherchait toujours un avant-centre pour le mercato d'hiver. « Moi je suis convaincu qu'ils vont être actifs sur le marché et donc probablement se mettre sur avant-centre, et je maintiens que l'idée Victor Osimhen est dans la tête des décideurs parisiens, et que peut-être ça se fera. Auquel cas, ça risque de changer le jeu cette équipe, même si j'ai toujours du mal à comprendre comment le profil d'Osihmen va d'adapter à ce style-là. Comme de plus en plus ça se fissure entre Luis Enrique et Luis Campos, c'est difficile de savoir où ils vont aller », assure le journaliste de RMC.

Selon vous, le PSG tient-il son grand attaquant ?