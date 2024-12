Ce crack du PSG interpelle Luis Enrique

Amadou Diawara

Remplaçant au coup d'envoi de Salzbourg-PSG, Désiré Doué est entré en jeu à la 66ème minute, et il s'est mué en buteur pour la première fois depuis son arrivée. Après le coup de sifflet final, le crack de 19 ans s'est totalement enflammé, avant d'envoyer un message à Luis Enrique, son entraineur à Paris.

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG a officialisé la signature de Désiré Doué lors du dernier mercato hivernal. En effet, le crack de 19 ans est arrivé à Paris en provenance du Stade Rennais, et ce, pour une somme proche de 50M€.

«Je suis habitué à jouer à ce poste»

Depuis son transfert au PSG, Désiré Doué monte en puissance. Entré en jeu à la 66ème minute, le numéro 14 parisien a réussi à faire trembler les filets du RB Salzbourg ce mardi soir, aggravant la marque à 3-0. Interrogé au micro de PSG TV, Désiré Doué s'est réjoui d'avoir inscrit son tout premier but sous les couleurs rouge et bleu. « Mon but part d’une belle action collective. Achraf (Hakimi) fait un bon mouvement avec Kang-in Lee, il me voit au point de penalty, il me décale et je frappe. Ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de fierté, beaucoup d’émotion, parce que ce but était important pour moi, vis-à-vis de tout le staff, de mes coéquipiers. Ils attendaient que je puisse marquer aussi, donc je suis très content », a déclaré la recrue estivale du PSG.

«Il n'y a pas que les buts et les passes décisives»

En parallèle, Désiré Doué s'est exprimé en zone mixte, faisant passer un message à Luis Enrique, l'entraineur du PSG. « Quand je rentre sur le terrain, c'est pour aider mes coéquipiers. Un nouveau rôle pour moi sur l’aile ? Non, parce qu'à l'entraînement je suis habitué à jouer à ce poste. On essaie de créer du mouvement pour créer de belles occasions. Le plus important, c’est que je dois continuer à travailler. Si je ne marque pas, il faut que je sois bon dans le jeu. Il n'y a pas que les buts et les passes décisives », a confié le médaillé d'argent olympique.