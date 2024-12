Real Madrid : Historique, Kylian Mbappé se rapproche de Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a atteint la barre significative des 50 buts inscrits en Ligue des champions mardi soir sur la pelouse de l’Atalanta (3-2). Avant de sortir sur blessure à la demi-heure de jeu, touché à la cheville, Mbappé a égalé la performance de Thierry Henry sur toute sa carrière et a d’ailleurs signé une prestation de précocité unique dans la compétition. Seul Lionel Messi avait fait mieux.

Lors des quatre dernières sorties du Real Madrid, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Avant le déplacement de la Casa Blanca à Bergame mardi soir, le numéro 9 du club merengue restait sur un penalty manqué à Anfield contre Liverpool et une ligne de statistique vierge (0-2). Mais comme pendant la Supercoupe d’Europe en août dernier (2-0), Mbappé est à nouveau parvenu à laisser une empreinte sur cette rencontre de 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions face à l'Atalanta en ouvrant le score, imité par la suite par Vinicius Jr et Jude Bellingham (3-2).

Kylian Mbappé, le deuxième joueur le plus rapide de l’histoire de la C1

Ce but a une valeur symbolique pour Kylian Mbappé. En effet, depuis ses débuts fracassants en Ligue des champions avec l’AS Monaco, puis la confirmation au PSG, Mbappé aura attendu sept années pour atteindre la barre symbolique des 50 réalisations en C1. Ce fut donc contre l’Atalanta sous la tunique du Real Madrid que le capitaine de l’équipe est entré un peu plus dans l’histoire de la compétition. Car en effet, à 25 ans et 356 jours, l’attaquant français est arrivé à la barre des 50 buts. Seul Lionel Messi a fait mieux.

Lionel Messi, le prématuré

Lionel Messi est aujourd’hui le deuxième meilleur de l’histoire de la Ligue des champions avec 129 réalisations en 163 matchs. Précoce, le champion du monde et octuple Ballon d’or, l’Argentin avait surclassé Mbappé en arrivant à 50 buts en C1 à 24 ans et 284 jours. Il a donc fallu plus d’une année de moins que l’attaquant du Real Madrid pour atteindre la cinquième dizaine. Que ce soit Lionel Messi ou Kylian Mbappé, ils ont été bien plus rapides que les autres buteurs de légende de la compétition.

Cristiano Ronaldo ferme le podium

Cristiano Ronaldo est considéré par beaucoup comme étant le monsieur Ligue des champions. Détenteur de cinq Ligues des champions avec deux clubs différents, une avec Manchester United et le reste lors de ses neuf années passées au Real Madrid, le quintuple Ballon d’or reste à ce jour le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 140 réalisations, soit 11 de plus que Lionel Messi. Cependant, la légende du football portugais a mis un peu moins de quatre ans de plus que son éternel rival à arriver à 50 buts marqués en C1 : 28 ans et 78 jours.

Raul et Benzema ferment la marche… en attendant Haaland !

Comme Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, ce sont deux autres joueurs passés par le Real Madrid qui complètent cette liste non exhaustive. Raul, icône de la Casa Blanca, a suivi de très près CR7 avec seulement 15 jours de plus que lui pour les 50 buts en Ligue des champions (28 ans et 93 jours). Karim Benzema a pour a part attendu la toute fin de sa 28ème année avec 354 jours écoulés pour rejoindre le club des 50 buts inscrits en Ligue des champions dans lequel fait également partie Thierry Henry (50 réalisations tout pile).

Erling Braut Haaland pourrait et surtout devrait, sauf énorme disette, devenir le plus jeune joueur à inscrire 50 buts en Ligue des champions. Actuellement âgé de 24 ans et 143 jours, le serial buteur de Manchester City pointe déjà à 46 réalisations. Il ne lui en faut donc plus que 4 alors qui lui reste 3 matchs de saison régulière de C1 : la Juventus ce mercredi, le PSG le 22 janvier et le Club Brugge le 29 janvier.