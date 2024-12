Il quitte le PSG, tout le monde se l’arrache !

Thomas Bourseau

Au PSG, Hugo Ekitike était contraint d’assurer un rôle secondaire au vu de la concurrence XXL dans son secteur de jeu avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi notamment. Parti à l’Eintracht Francfort en début d’année, le jeune buteur français de 22 ans s’éclate dans l’équipe allemande où il semble être adulé par la communauté au vu de son succès au niveau des ventes de maillots.

Hugo Ekitike (22 ans) a signé à 20 ans au PSG après six mois prometteurs avec le Stade de Reims. Cependant, rien ne s’est passé comme prévu et l’attaquant français n’a pas pu confirmer les bons espoirs placés en lui par le conseiller football Luis Campos. Résultat, Ekitike a pris le chemin de l’Eintracht Francfort en janvier 2023 par le biais d’un prêt qui s’est rapidement transformé en transfert définitif quelques semaines plus tard.

«Le coach Dino Toppmöller a été crucial dans sa signature puis a merveilleusement géré son cas»

Cependant, de par son manque de temps de jeu au PSG, Hugo Ekitike ne s’était pas installé à Francfort dans la forme de a carrière. Le journaliste Christopher Michel, qui suit l’Eintracht pour Fussball-News s’est d’ailleurs attardé sur la question pour L’Équipe ce jeudi dans le cadre du choc de Ligue Europa entre l’OL et le pensionnaire de Bundesliga.

« Le coach Dino Toppmöller a été crucial dans sa signature puis a merveilleusement géré son cas. Il a pris soin de l’incorporer avec parcimonie dans les mois qui ont suivi. Aujourd’hui, on se rend compte à chaque match que cette gestion a eu un impact énorme ».

Totalement adopté par les supporters, Ekitike est devenu un grand vendeur de maillots

Car en effet, Hugo Ekitike affiche un bilan d’onze buts marqués en vingt rencontres disputées depuis le coup d’envoi de la saison, toutes compétitions confondues, avec l’Eintracht Francfort. Une efficacité retrouvée qui enchante les supporters du club allemand. Et les chiffres le montrent. Comme L’Équipe le souligne, Ekitike est le joueur qui vend le plus de maillots de l’Eintracht cette saison derrière Omar Marmoush et devant Mario Götze, champion du monde allemand et ex-joueur du Borussia Dortmund ainsi que du Bayern Munich. Rien que ça…