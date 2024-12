Mercato : Un club de Ligue 1 contacte Mbappé pour un transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi en Ligue des champions, Mitchel Bakker était aligné comme ailier droit avec le LOSC face au Sturm Graz (3-2), un choix payant de Bruno Genesio puisque l’ancien du PSG a trouvé le chemin des filets. Après la rencontre, le président Olivier Létang est revenu sur le recrutement du Néerlandais, pour lequel Kylian Mbappé a eu un rôle à jouer.

Après sept années au PSG, Kylian Mbappé a plié bagage durant l’été pour entamer une nouvelle aventure à l’étranger pour la première fois de sa carrière, direction le Real Madrid. Malgré ce départ, l’attaquant qui fêtera bientôt ses 26 ans garde un œil avisé sur le football tricolore, notamment à la suite du rachat du SM Caen en Ligue 2 mais également en suivant les résultats du PSG. Kylian Mbappé s’est également mué en conseiller sportif le temps d'un dossier avec le LOSC.

Nouvelle rebuffade pour Mbappé : la LFP refuse sa demande face à 55M€ d'impayés. La tension monte avec le PSG ! ⚽️

➡️ https://t.co/ELsHC2pvEC pic.twitter.com/yGa9MYhE0u — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 12, 2024

« J’avais appelé Kylian qui m’avait dit beaucoup de bien de lui »

Après la victoire lilloise en Ligue des champions contre le Sturm Graz (3-2), Olivier Létang a révélé l’implication de Kylian Mbappé dans l’arrivée de Mitchel Bakker, buteur mercredi soir. « On savait que c’était un joueur qui avait beaucoup de qualité. Ça s’est fait rapidement finalement puisque, fin août, il y avait la blessure d’Ismaily. Il y avait le tirage au sort (de la poule de la Ligue des champions) et ‘Mitch’ a pris sa voiture, il a conduit 4h30 pour qu’on passe un long moment ensemble à Monaco, en marge du tirage au sort, pour qu’il comprenne le projet et savoir où il venait. On savait que c’était un joueur qui avait beaucoup de qualités. J’avais appelé Kylian qui m’avait dit beaucoup de bien de lui au niveau de la personnalité. Il m’avait dit: ‘il est aimé par tout le monde dans le vestiaire’. C’est quelqu’un de très drôle d’ailleurs », confie le président du LOSC, rapporté par RMC.

« Une solution intéressante »

Bruno Genesio était quant à lui ravi du match du Néerlandais, aligné dans une position étonnante d’ailier droit, Edon Zhegrova étant absent. « On voit tous les entraînements, on réfléchit, on essaie de se projeter, le staff et moi, sur d’éventuels aménagements que l’on peut faire. On voulait avoir des faux-pieds pour pouvoir renverser le jeu, a expliqué l’entraîneur du LOSC, rapporté par LePetitLillois. On avait identifié cette petite faiblesse chez nos adversaires. Mitch’ est un joueur qui a une grande technique mais aussi une grande force mentale parce qu’il ne sait pas trop ce qu’est la pression. Il est puissant et on imaginait qu’il pouvait le faire. On l’a testé à l’entrainement avant de le faire ce soir (mercredi), et on n’a pas hésité pour le mettre à la place d’Edon (Zhegrova). On pensait que c’était une solution intéressante ».