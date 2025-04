Transfert record au PSG, et c’est l’amour fou !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2011, Javier Pastore devenait le joueur le plus coûteux de l'histoire du PSG et de la Ligue 1. De cette opération est née une belle histoire entre l’élégant milieu argentin et les supporters parisiens, qui sont rapidement tombés sous son charme. Ce mardi soir, Pastore était d’ailleurs avec eux en parcage visiteur lors du déplacement à Arsenal.

Ce mardi, le PSG est allé s’imposer sur la pelouse d’Arsenal lors de sa demi-finale aller de Ligue des champions. Javier Pastore était du déplacement en Angleterre, mais en qualité de supporter puisque l’ancien numéro 27 du club de la capitale a pris place dans le parcage visiteurs aux côtés des autres supporters parisiens. Un moment spécial pour El Flaco, qui s’était rapidement imposé comme le chouchou du Parc des Princes.

« Tout le monde me dit: ‘Les supporters t’aiment beaucoup’ »

« C’étaient des émotions très belles, a confié sur RMC celui qui avait coûté 42 millions en 2011, devenant ainsi le plus gros transfert de l’histoire du PSG mais également de la Ligue 1 à cette époque. Les gens m’ont donné beaucoup d’amour lors de cette soirée. Je ne m’y attendais pas, sincèrement. Tout le monde me dit: ‘Les supporters t’aiment beaucoup’. Au Parc des Princes, on peut dire que c’est normal parce que j’ai joué là-bas, mais venir à Londres et être avec eux, c’était exceptionnel. Moi, je me sens un peu supporter. Mon parcours dans ce club était fantastique. J’y ai grandi comme personne. Je connais tout le monde, j’ai une très belle relation avec les personnes qui travaillent au club. J’aime que le PSG aille bien, que les gens qui y travaillent soient contents. »

« Le stade était en folie »

« C’était un match super compliqué. Le stade était en folie, Arsenal a super bien joué mais Paris est resté costaud jusqu’à la fin, a ajouté Javier Pastore dans l’After Foot. On aurait pu marquer un autre but mais déjà avec un but d’avance, c’est très bien pour le retour la semaine prochaine. Paris a fait un match complet. Donnarumma a encore été exceptionnel et avec un gardien comme ça, on n’est plus qu’à un pas de la finale. »