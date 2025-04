Le PSG accueille des nouveaux joueurs, c’est «quelque chose» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Kings League France débute ce dimanche au Parc des Expositions de Villepinte. Le YouTubeur Squeezie sera notamment de la partie avec son équipe Unit3d, soutenue par Jérôme Rothen comme directeur sportif. De quoi permettre aux joueurs de réaliser une journée d’entraînement au centre d’entraînement du PSG, un grand souvenir.

Le Parc des Expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, est le théâtre de la première édition de la Kings League France à partir de ce dimanche, et ce pour quelques semaines. La compétition de football à sept réunit le monde du football à celui du streaming, un concept créé par Gerard Piqué. « Nous savons que la France est un pays qui aime le football. C'est presque une religion chez vous, confiait dans L’Équipe l’ancien joueur du FC Barcelone. C'est aussi un pays qui, en termes de streaming, a développé un fort écosystème sur Twitch, sur YouTube ou sur TikTok, avec une grosse communauté autour de gars comme Amine, Kameto, Michou ou Domingo ».

Squeezie et Rothen associés à la Kings League France

Parmi les stars d’internet présentes dans la compétition figure Squeezie, à la tête de l’équipe Unit3d, qui pourra compter sur le soutien de Jérôme Rothen, passé par l’AS Monaco et le PSG. « Je suis allé à Clairefontaine pour regarder les détections, il y avait Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi. On a longuement parlé et ils se sont dit : tiens tu veux pas intégrer la bande en tant que directeur sportif », confié l’ancien joueur sur RMC.

« Le Campus PSG ? C’est un autre niveau »

La présence de Jérôme Rothen au sein de Unit3d a permis à l’équipe d’aller au Campus PSG, le centre d’entraînement du club de la capitale, pour une séance particulière le week-end dernier, lorsque les hommes de Luis Enrique était à Saint-Étienne. Interrogé par Le Télégramme, Damani Touré, attaquant de Milizac en National 3 et joueur de Unit3d, est encore impressionné par cette expérience : « J’ai déjà visité des centres de formation, mais là, c’est un autre niveau. En tant que supporter parisien, c’était quelque chose ».