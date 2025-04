PSG : Scène improbable, l'agression en direct ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme ce fut le cas depuis 2021/2022, soit la saison suivant le sacre du LOSC, le PSG a une nouvelle fois fêté le titre de champion de Ligue 1. Une célébration qui a lieu au Parc des princes samedi après le succès contre le SCO d'Angers (1-0). Pendant les scènes de joie, Joao Neves en a profité pour adresser une balayette à une jeune femme de son entourage.

Le Paris Saint-Germain a célébré son 13ème titre de champion de France samedi en début de soirée grâce à un but de Désiré Doué qui a parachevé la victoire parisienne face au SCO d'Angers (1-0). C'est le 11ème championnat remporté par le club depuis le lancement de l'ère-qatarie à l'été 2011. Seuls Montpellier, l'AS Monaco et le LOSC ont su briser l'hégémonie du Paris Saint-Germain depuis le passage de l'institution parisienne sous pavillon qatari.

1er titre de champion de France avec le PSG pour Joao Neves

La fête du PSG au Parc des princes était diffusée par beIN SPORTS. Les caméras de la chaîne de télévision ont d'ailleurs pu capter une scène assez lunaire entre Joao Neves et ses proches. Le milieu de terrain de 20 ans du Paris Saint-Germain a été aperçu en train de visiblement gentiment infliger une balayette à une jeune femme de son groupe.

Joao Neves envoie une jeune femme au sol

Sur les images du co-diffuseur de la Ligue 1 avec DAZN, on peut voir que la femme en question au vu de son expression faciale ne s'attendait pas à un tel épisode. Mise au sol par Joao Neves, elle a d'ailleurs été appréhendée comme pendant un contrôle de police avec la tête contre la pelouse et les bras mis dans le dos par l'officier Joao Neves. Le tout dans la bonne humeur puisque les personnes assistant à l'évènement avaient le sourire aux lèvres, pas de drame ni de polémique donc.