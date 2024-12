«Ça m'a fait du mal», le PSG a plombé son mercato !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Danilo Pereira a quitté le PSG pour rejoindre Al Ittihad. Et pourtant, l'international portugais avait la possibilité de continuer son aventure en Europe. Toutefois, comme révélé par Danilo Pereira ce vendredi soir, la direction du PSG a anéanti toutes ses chances de rester sur le continent.

Après quatre saisons de bons et loyaux service au PSG, Danilo Pereira a changé de cap. En effet, le milieu de terrain - reconverti défenseur central - de 33 ans a migré vers l'Arabie Saoudite l'été dernier, et ce, pour s'engager en faveur d'Al Ittihad. En effet, le PSG a vendu Danilo Pereira pour une somme proche de 5M€.

«Paris a refusé beaucoup d’offres»

Lors d'un entretien accordé au Parisien ce vendredi soir, Danilo Pereira a avoué qu'il avait plusieurs opportunités en Europe. Toutefois, le PSG aurait refusé toutes les offres venues du continent lors du dernier mercato estival. « Pourquoi avoir choisi l’Arabie saoudite plutôt que l’Europe ? J’avais d’autres opportunités. Mais elles n’ont pas été possibles car Paris a refusé beaucoup d’offres. Il y a eu des échanges avec le FC Porto, l’Atlético de Madrid. J’ai eu des touches en Italie, en Allemagne. Mais ces transferts ont été bloqués pour des raisons financières. Le club demandait beaucoup d’argent. Finalement, j’ai reçu cette proposition d’Al-Ittihad et je crois que c’était le bon choix. Les choses devaient se dérouler de la sorte. Je suis heureux d’être ici et du chemin qu’il me reste à parcourir. C’est un club compétitif qui m’offre encore l’opportunité d’être performant », a reconnu Danilo Pereira, avant d'en rajouter une couche.

«Le club demandait beaucoup d’argent»

« Ç'a été dur pendant qu’on négociait avec d’autres équipes. Le problème était là. On ne m’a pas du tout facilité mon départ. C’est ça qui m’a fait du mal, car j’ai vraiment de l’affection pour Paris. Je voulais poursuivre ma carrière là-bas », a conclu Danilo Pereira, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Al Ittihad.