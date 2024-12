PSG : Menacé, Mbappé a fait «la plus grosse erreur de sa carrière»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mai 2022, Kylian Mbappé prenait tout le monde de court en prolongeant son contrat au PSG, alors que le Real Madrid lui avait construit un pont d'or. Malgré son arrivée au Real Madrid cet été, certains journalistes n'ont toujours pas digéré cette signature, considérée comme « la plus grosse erreur de sa carrière ».

Le feuilleton Kylian Mbappé a finalement débouché sur une arrivée au Real Madrid. Une issue attendue par beaucoup, notamment en Espagne où les espoirs d’une signature avaient été évanouis en mai 2022. Attendu à la Casa Blanca, Mbappé avait changé d’avis au dernier moment et donné son accord au PSG.

Mbappé plombé par sa prolongation au PSG ?

Journaliste madrilène, Alex Alonso estime que cette prolongation au PSG a étiolé ses prédispositions. « Nous sommes tous conscients que renouveler avec le Paris Saint-Germain a été la plus grosse erreur de toute sa carrière . Gaspiller son talent dans le championnat français a été le reflet fidèle de ce à quoi il aspirait, même s'il était considéré comme le meilleur du monde. Ne pas quitter la France l'a amené à être loin de son meilleur niveau. L'argent l'a aveuglé, tout comme les menaces constantes du Paris Saint-Germain et du Qatar » a-t-il déclaré à Bernabeu Digital.

« Il faut avoir confiance »

Malgré tout, le journaliste estime qu’il faut soutenir Mbappé, dans une période creuse. « Il faut avoir confiance, Madridistas. Ce garçon est l’un des meilleurs et il doit le prouver le plus tôt possible » a-t-il lâché.