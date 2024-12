Mercato - PSG : Coup de théâtre à 70M€ pour Xavi Simons ?

Pierrick Levallet

Le feuilleton Xavi Simons risque une nouvelle fois d’animer le mercato du PSG l’été prochain. Prêté au RB Leipzig cette saison, l’international néerlandais devrait revenir dans la capitale mais il ne compterait pas s’y éterniser. Une solution semble d’ailleurs s’offrir aux Rouge-et-Bleu pour le transfert du crack de 21 ans.

L’été dernier, le PSG a vu son mercato être animé en partie par le feuilleton Xavi Simons. Alors que Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que le club de la capitale souhaitait le conserver pour cette saison, l’international néerlandais a finalement été prêté au RB Leipzig. Le crack de 21 ans n’était pas satisfait par le temps de jeu que Luis Enrique comptait lui offrir et a donc préféré repartir en Bundesliga.

Xavi Simons va quitter le PSG en 2025 ?

Mais Xavi Simons continue de faire parler de lui sur le mercato. La pépite Oranje devrait revenir au PSG à l’issue de la saison, mais il n’aurait pas l’intention de s’y éterniser. Luis Enrique ne compterait pas sur lui. Les Rouge-et-Bleu lui chercheraient donc une porte de sortie définitive sur le marché des transferts.

Le RB Leipzig va revenir à la charge

Et une solution semble se proposer au PSG. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le RB Leipzig voudrait compter Xavi Simons dans son effectif la saison prochaine. Le PSG ne pourra toutefois plus prêter le Néerlandais au pensionnaire de la Bundesliga puisqu’on ne peut pas prêter un joueur plus de deux fois au même club. L’équipe allemande aurait cependant l’intention de le recruter définitivement pour 70M€. À suivre...