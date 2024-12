Transferts : Le PSG plombé par une demande à 80M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Racheté par le PSG en 2022, Xavi Simons semble pourtant bien loin du club parisien. Une nouvelle fois prêté au RB Leipzig l’été dernier, le milieu offensif de 21 ans pourrait être vendu lors du prochain mercato estival, et ne manque pas de prétendants. Si le club allemand serait prêt à proposer 70M€ à Paris pour le Néerlandais, les dirigeants parisiens jugent cette somme trop faible. Explication.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait dû gérer un dossier épineux. Vendu au PSV Eindhoven puis racheté par Paris un an plus tard, Xavi Simons n’a jamais été intégré au sein de l’équipe première. Prêté lors de la saison 2023-2024 au RB Leipzig, le crack né en 2003 avait été l’objet de nombreuses convoitises l’été dernier.

Le PSG se prépare à frapper fort avec une cible de choix ! 🥅 Découvrir l'ailier qui pourrait faire la différence. https://t.co/mHErpD2U0K — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

Transfert définitif en vue pour Xavi Simons ?

Finalement, Xavi Simons ne sera pas rentré au PSG, et aura été prêté de nouveau au sein du club allemand. Sous contrat jusqu’à juin 2027 à Paris, le milieu offensif de 21 ans pourrait définitivement quitter le club de la capitale l’été prochain. A en croire les dernières indiscrétions de BILD, Liverpool et le RB Leizpig sont à ce jour les deux plus gros candidats pour son transfert lors du prochain mercato estival.

Le PSG attend toujours 80M€

D’après le média, le club allemand serait disposé à formuler une offre de 70M€ auprès du PSG. Mais cette proposition serait composée de 50M€ d’indemnité de transfert, et de 20M€ de bonus. Un montant jugé insuffisant pour le PSG, qui selon BILD, attend au moins 80M€ pour lâcher définitivement Xavi Simons.