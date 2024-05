EXCLU - Mercato - PSG : Rien de fait pour Xavi Simons

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Priorité du recrutement parisien pour le mercato à venir, Xavi Simons n’a pas encore rendu sa décision au PSG. Le milieu de terrain néerlandais et ses représentants ont prévu de voir Luis Campos et Luis Enrique dans les jours à venir pour évoquer son avenir.

Pour Luis Enrique et Luis Campos, les choses sont claires dans le dossier Xavi Simons. Le duo parisien est convaincu de son talent et veut le voir sous les couleurs du PSG la saison prochaine. S’il le désire, Xavi Simons peut devenir une pièce maîtresse du dispositif parisien. Le joueur prêté à Leipzig est même une priorité du recrutement parisien. Et malgré les informations qui circulent chez nos confrères, aucune décision n’a été prise entre Xavi Simons et le PSG.

Rendez-vous imminent !

Selon nos informations, le dossier Xavi Simons n’est pas encore « bouclé ». Des rendez-vous sont prévus dans les prochains jours entre le milieu de terrain de 21 ans et les dirigeants parisiens. Ensemble, ils doivent évoquer différents points et prendre une décision. Pour l’heure, rien n’est fait dans le dossier. Mais les choses vont rapidement s’accélérer puisque le PSG, comme le joueur, souhaitent prendre une décision avant l’Euro 2024.