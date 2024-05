EXCLU - Mercato : Le PSG toujours dans la course pour Xavi Simons

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Xavi Simons est l’une des priorités du PSG pour Luis Enrique et Luis Campos. Les deux hommes veulent offrir une place de choix au milieu de terrain néerlandais la saison prochaine. Et contrairement aux informations communiquées ces dernières heures, le joueur n’a pas encore pris de décision sur son avenir.

Dans la liste des priorités du PSG pour le mercato estival qui arrive, Xavi Simons est clairement sur le podium. Luis Enrique et Luis Campos souhaitent que le milieu de terrain néerlandais revienne à Paris pour y jouer un rôle important dans l’effectif. Après deux saisons en prêt des plus convaincantes, Xavi Simons a donc l’opportunité de revenir au PSG par la grande porte. Et comme le10sport.com l’a déjà révélé en février dernier, le dossier est piloté par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi depuis plusieurs mois. Dans l’attente d’une réponse définitive du joueur, aujourd’hui focalisé sur ses objectifs de fin de saison avec Leipzig.

Simons n’a pas tranché

Nos confrères de RMC avancent que Xavi Simons aurait pris sa décision et qu’il aurait acté le fait de ne pas revenir au PSG. Selon nos sources, c’est inexact. Comme il l’a convenu avec les dirigeants parisiens, aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison qu’il mène avec Leipzig. Concentré, le prodige néerlandais souhaite offrir un ticket de Ligue des Champions à son club, actuel quatrième de Bundesliga.

Le PSG le veut absolument

Le PSG garde la main sur le dossier Xavi Simons et attend patiemment que la saison 2023-2024 rende son verdict. Viendra ensuite le temps de recevoir le Néerlandais pour l’écouter et trancher sur son avenir. De son côté, le duo Enrique/Campos a clairement fait savoir à Xavi Simons qu’il était une priorité et qu’ils comptaient totalement sur lui pour la saison prochaine. Certains de son potentiel et de sa capacité à s’imposer comme un leader technique à Paris, encore plus avec le départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique et Luis Campos restent confiants quant à la décision du joueur

