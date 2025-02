OM - Bennacer : Des problèmes à venir à cause de sa religion ?

La rédaction

Le journaliste Florent Gautreau s’était pris « une petite marée » sur les réseaux sociaux pour avoir critiqué le choix d’Ismaël Bennacer de jouer avec des collants, ce qu’il fait pour des raisons religieuses. Pour Pierre Ménés, cela pourrait finir par être un problème pour le milieu de terrain de l’OM.

Il y a quelques jours, le journaliste Florent Gautreau avait évoqué dans l’After Foot sur RMC la « petite marée » qu’il s’était pris, après avoir évoqué le choix d’Ismaël Bennacer de jouer en collant : « Je ne vais absolument pas m'excuser. J'ai dit un truc très très banal. J'ai fait un point très naturel en disant que Bennacer jouait en collants, et que je détestais ça de voir des gens jouer en collants quand il ne fait pas très froid. »

« Je n'avais pas remarqué qu'il jouait toujours en collants »

Ce que Florent Gautreau ne savait pas, c’est que c’est pour des religieuses que le milieu de terrain de l’OM joue en collant. « Qu'est-ce que j'avais pas dit ? Parce qu'apparemment, c'est pour des raisons religieuses qu'il jouait en collants, et je ne le savais pas. Je me suis pris une petite marée, mais ce n'est pas très grave. Je l'ai dit banalement parce qu'il ne faisait pas froid à Angers. Je n'avais pas remarqué qu'il jouait toujours en collants », a-t-il expliqué.

« On verra quand il fera 30 degrés à Marseille »

Pour le journaliste Pierre Ménès, cela pourrait devenir un problème. « Si un joueur porte des collants parce qu'il a froid, ça ne me gêne pas. Je peux comprendre ça. Maintenant, si c'est pour des questions religieuses, c'est autre chose. On verra quand il fera 30 degrés à Marseille. On verra s'il joue toujours en collant, si c'est le cas, ça posera peut-être problème. En tout cas, en hiver, ça ne me pose aucun problème », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.