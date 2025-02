OM : Coup de tonnerre, Longoria va claquer la porte ?

Amadou Diawara

Ce samedi, l'OM s'est incliné lourdement face à l'AJ Auxerre. Furieux, Pablo Longoria a dénoncé de la corruption. A la suite de cette sortie polémique, le président de l'OM pourrait quitter le football français. Selon vous, Pablo Longoria va-t-il démissionner de son poste au sein du club phocéen et/ou de celui à la LFP ? A vos votes !

Pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'AJ Auxerre. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi sont rentrés à Marseille la tête basse. En effet, l'AJA a étrillé l'OM 3-0 à l'Abbé-Deschamps. Ce qui a provoqué la colère de Pablo Longoria.

«Quel championnat de mer**, trop corrompu»

Lorsque Derek Cornelius s'est fait expulser, Pablo Longoria a explosé dans les tribunes de l'Abbé-Deschamps. Et lorsqu'il a rejoint le couloir de l'enceinte de l'AJ Auxerre, le président de l'OM a dénoncé de la corruption. « Quel championnat de mer**, trop corrompu. C'est bien la corruption », a crié Pablo Longoria devant une caméra de sécurité.

Longoria poussé à quitter le foot français ?

Via Face à Pierrot, Pierre Ménès a fait passer un message inquiétant sur l'avenir de Pablo Longoria. Selon le journaliste, le président de l'OM pourrait bientôt quitter le football français. « Je ne sais pas quelles seront les conséquences de cette sortie hallucinante de Longoria. Mais il est bien évident que quand tu dis que c’est un ‘‘championnat de merde’’ et que t’es vice-président de la Ligue de ce ‘‘championnat de merde’’, ça pose un problème. Les autres présidents pourraient très bien lui dire : ‘‘Si tu considères ça, tu peux très bien démissionner de tes fonctions au sein de la Ligue.’’ Je ne sais pas dans quelle mesure on peut pousser Longoria à quitter le foot français. Je ne sais même pas si c’est souhaitable. Mais c’est effectivement une question qui se pose », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo postée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot. Pour rappel, Pablo Longoria est à la fois président de l'OM et vice-président de la LFP.

A votre avis, Pablo Longoria va-t-il claquer la porte ? C'est le moment de voter !