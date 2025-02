«Des choses anormales» : L'OM dénonce encore un scandale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il est revenu sur ses propos et l’utilisation du mot « corruption », qu’il regrette, Pablo Longoria n’en a pas encore terminé avec l’arbitrage français. Le président de l’OM estime toujours que son club a été défavorisé à plusieurs reprises cette saison et que trop de choses anormales se produisent, notamment la nomination de Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre face à Auxerre.

Auprès de l’AFP, Pablo Longoria a reconnu ce lundi avoir dépassé les bornes samedi soir à Auxerre en utilisant le mot « corruption ». Mais cela ne change rien au fond du problème et le président de l’OM a réaffirmé sa position vis-à-vis de l’arbitrage français.

« Beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l'OM a été défavorisé »

« Même si rien ne la justifie, il faut comprendre comment on arrive à cette colère. Ma première responsabilité, c'est défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l'OM a été défavorisé. Une chose m'a particulièrement touchée, c'est la situation avec Medhi Benatia et la sanction qu'il a subie. Et avec mes collaborateurs, je suis à la vie à la mort », a expliqué Pablo Longoria.

« Trop de choses anormales qui ont été considérées comme normales »

Le président de l’OM regrette que le courrier envoyé la semaine dernière à la direction technique de l’arbitrage soit resté sans réponse et la nomination de Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre face à Auxerre : « Depuis deux ans, je pose dans les instances la question de l'utilisation de la VAR. En début de semaine dernière, on a encore envoyé un courrier, sans réponse. Il y a trop de choses anormales qui ont été considérées comme normales. Et puis il y a la désignation de Jérémy Stinat. Ça n'est pas à moi de décider qui arbitre les matchs, ça serait aller contre ce que je défends. Mais il faut un peu d'intelligence émotionnelle. Quel que soit le scénario du match, sa désignation allait poser des questions. Toutes ces choses montrent un manque de transparence et de clarté. Et c'est ça qui m'a fait monter, avec l'adrénaline du moment. »

« A un moment, tu perds patience »

« Tout ce que j'ai gagné, c'est que les arbitres refusaient de me parler. Plus on dit les choses, plus on a l'impression que rien n'avance. C'est frustrant et à un moment, tu perds patience », a ajouté Pablo Longoria, à propos de la saison 2022-2023, même si selon ses dires, contester autant les décisions arbitrales n’a pas aidé à faire avancer les choses. « Je ne me sens pas représenté par ma réaction à Auxerre, mais je demande aussi pourquoi on en est arrivé là », a conclu le président de l’OM.