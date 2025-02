Arabie Saoudite : L’OM a réussi un coup de génie !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 10Sport.com avait révélé la piste en exclusivité. Dans les dernières heures du mercato hivernal, l'OM est parvenu à attirer Ismaël Bennacer sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un joli coup réussi par le club marseillais puisque le milieu de terrain algérien était également courtisé en Arabie Saoudite.

Ismaël Bennacer est l’une des jolies pioches de l’OM. Dans les dernières heures du mercato hivernal, le milieu de terrain algérien a fait le forcing pour quitter le Milan AC, et a finalement obtenu gain de cause. Le club marseillais a pu l’enregistrer à temps et officialiser son arrivée avant la fin de la session.

L'OM réussi un joli coup

Une jolie revanche prise par l’OM. Car comme indiqué par le journaliste Nabil Djellit, le club marseillais avait déjà tenté de le faire venir l’été dernier, mais les discussions n’avaient pas abouti. Cette tentative a donc été la bonne. Pourtant, Bennacer aurait pu rejoindre des destinations plus exotiques et toucher un salaire plus conséquent.

L'Arabie Saoudite vaincue dans ce dossier

En effet, l’Arabie Saoudite le suivait selon le journaliste de L’Equipe. Mais l’attachement qu’il porte à l’OM a été décisif. « J'ai toujours été supporter de l'OM en étant petit, quand on est né près de Marseille, il n'y a pas d'autre club. L'OM est un projet intéressant, on peut le voir avec la direction ou ce qu'ils font sur le terrain » avait confié Bennacer au moment de sa présentation.