Mercato : Le FC Barcelone veut plomber le PSG avec ce crack

Le PSG, déjà sacré champion de France, n'a plus que la finale de la Coupe de France à jouer. Ensuite, Kylian Mbappé partira et les dirigeants parisiens devront lui trouver un remplaçant. Xavi Simons semblait être tout disposé à assumer ce rôle mais il ne veut pas revenir au club cet été. Le PSG négocie un transfert définitif avec le RB Leipzig, même si le FC Barcelone aimerait le récupérer en prêt.

Après avoir passé neuf ans au FC Barcelone, Xavi Simons a quitté la Catalogne pour rejoindre le PSG, à l'âge de 16 ans. Après être resté un an avec les jeunes, l'international néerlandais a rejoint l'équipe première parisienne entre 2020 et 2022, sans jamais réussir à s'imposer. Il y a deux ans, le club parisien décide de s'en séparer et Xavi Simons file au PSV Eindhoven, avec qui il réalise une saison fantastique. Voyant ses performances, le PSG le rapatrie l'été dernier et le prête dans la foulée au RB Leipzig, où il confirme. L'histoire aurait dû continuer au PSG, mais c'est finalement un chapitre qui va se fermer.

Le PSG va vendre Xavi Simons

Avec le départ de Kylian Mbappé cet été, les dirigeants parisiens comptaient sur Xavi Simons. Luis Enrique apprécierait même beaucoup le profil du joueur néerlandais. Mais selon RMC Sport , cette fois-ci, ce devrait être la fin de l'aventure entre le PSG et Xavi Simons. Le joueur ne veut pas revenir à Paris, qui ne veut pas faire le forcing pour son retour. Les dirigeants parisiens négocieraient même avec Leipzig dans le cadre d'un transfert sec.

Le FC Barcelone en embusade ?