Départ de Mbappé : L’étonnant discours du PSG

Arrivé au PSG en 2017 et après 7 ans sous le maillot du club de la capitale, Kylian Mbappé va faire ses valises à l’issue de la saison. Annoncé au Real Madrid, le Français, auteur de 43 buts cette saison, va laisser un énorme vide. Sportivement, la perte de Mbappé sera un gros coup dur pour le PSG, qui tiendrait toutefois un discours différent en coulisses.

Statistiquement, Kylian Mbappé réalise sa meilleure saison. En effet, jusqu’à présent, l’attaquant du PSG a fait trembler les filets à 43 reprises, toutes compétitions confondues. Son record. Forcément, l’absence de Mbappé devrait se faire ressentir au PSG la prochaine. Remplacer celui qu’on annonce au Real Madrid serait une mission très relevée, mais à Paris, on ne s’affolerait visiblement pas plus que cela…



Sans Mbappé, des joueurs du PSG libérés ?

Au PSG, on prépare l’après Kylian Mbappé et L’Equipe a fait une révélation à ce propos. Comme expliqué par le quotidien sportif, en interne, le club de la capitale minimiserait l’impact du départ de l’international français. Au PSG, on penserait en effet que sans Mbappé, cela permettra aux autres attaquants de se libérer et d’avoir plus de place pour s’exprimer.

Un mercato XXL grâce à Mbappé ?

Et si le départ de Kylian Mbappé n’était finalement qu’un mal pour un bien pour le PSG ? Dans le même temps, sans le futur joueur du Real Madrid, ce sont 200M€ qui devraient être économisés par le club de la capitale. De quoi permettre à Paris d’envisager un mercato XXL avec une telle somme à disposition. Ce sont de gros transferts qui se prépareraient donc au PSG.