Mercato - PSG : Le Qatar a déjà ciblé sa prochaine star !

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG ces dernières années, Bernardo Silva figurerait toujours sur la short-list des propriétaires qataris du club de la capitale qui envisagent de revenir à la charge pour le joueur de Manchester City. Un journaliste du Parisien fait le point sur cette piste et sur les intentions du PSG sur le mercato.

Le PSG s’apprête d’ores et déjà à vivre un mercato estival très agité, et qui sera rythmé par le départ de Kylian Mbappé. L’attaquant français arrive en fin de contrat et devrait prendre la direction du Real Madrid, ce qui contraint donc les propriétaires qataris du PSG à recruter une nouvelle star dans le secteur offensif. D’ailleurs, le candidat a déjà été ciblé par Luis Campos…

Le PSG toujours à fond sur Bernardo Silva

Dans un chat organisé avec les internautes du Parisien mercredi, Dominique Séverac a confirmé le vif intérêt du PSG pour Bernardo Silva (29 ans, Manchester City), et un retour à la charge est déjà prévu dans ce dossier pour cet été : « Oui Bernardo Silva est une piste très sérieuse pour le PSG. La troisième tentative sera-t-elle la bonne? Paris cherche deux attaquants, un milieu et un défenseur pour la saison prochaine (…) A ma connaissance, le PSG ne cherche pas de gardien titulaire. Keylor Navas s'en va, Arnau Tenas va passer numéro 2 », indique le journaliste, qui précise par ailleurs que le PSG ne cherchera pas à changer de gardien de but.

« Si le PSG recrute Osimhen… »