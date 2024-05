Mercato - PSG : Une double opération à 173M€ est confirmée pour cet été !

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG va chercher à recruter Bernardo Silva (Manchester City) cet été. Mais le Portugais, dont la clause libératoire est actuellement fixée à 58M€, pourrait débarquer à Paris accompagné d’une autre star de Premier League en la personne de Bruno Guimaraes (Newcastle). Une double opération qui pourrait coûter 173M€ au club parisien mais qui a connu de nouveaux rebondissements. Explication.

L’été s’annonce très animé pour le PSG. A la recherche de renforts importants pour la saison prochaine, le club de la capitale va désormais devoir composer sans Kylian Mbappé, qui quittera Paris à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. Loin d’être abattu par ce départ majeur, les dirigeants parisiens ont prévu du lourd.

Ça se précise pour Bernardo Silva

Le 19 février dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG allait de nouveau tenter de recruter Bernardo Silva. Après deux tentatives restées vaines en 2022 et 2023, Paris fonce sur le Portugais, qui dispose d’une clause libératoire de 58M€ avec Manchester City. Ce mercredi, le journaliste anglais Ben Jacobs a confirmé depuis son compte X que le PSG ciblait bel et bien le joueur de 29 ans pour ce prochain mercato estival.

Le PSG s’est retiré du dossier Bruno Guimaraes