EXCLU - Mercato : Le PSG ne cherche pas de milieu de terrain !

Contrairement aux informations qui peuvent circuler depuis le début du mercato, le PSG n’a pas l’intention de recruter au milieu du terrain cet hiver. Voici nos révélations.

Après de profonds changements l’été dernier, le PSG se montrera beaucoup plus sage cet hiver. L’effectif construit par Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique ne va pas beaucoup bouger à l’avenir, le club souhaitant faire confiance au groupe en place sur plusieurs saisons. Ce mois de janvier sera simplement l’opportunité de faire des ajustements, avec un ou deux départs et même chose du côté des possibles arrivées. Paris ne recrutera que pour compenser des blessures longues ou si des joueurs en convalescence prennent du retard sur leur retour à la compétition.

Rien avec Bruno Guimaraes

Comme révélé par le10sport.com, le PSG a pris la décision de ne pas recruter au poste de latéral gauche. Le prochain retour de Nuno Mendes permettra à Luis Enrique d’avoir deux options solides, en plus de Lucas Hernandez. Le Portugais doit revenir aux affaires en février, si tout se passe bien. Même chose au milieu du terrain, aucun recrutement n’est planifié par les dirigeants parisiens. Ces derniers jours, plusieurs noms circulent comme étant des dossiers travaillés par Luis Campos, et notamment Bruno Guimaraes. Nos sources indiquent que le PSG n’a entrepris aucune démarche en ce sens. Il semble qu’Antero Henrique, comme il en a pris l’habitude depuis son retour officieux à Paris, continue d’œuvrer sans concertation avec l’équipe dirigeante en place… Par ailleurs le dossier du jeune Gabriel Moscardo n’entre pas dans une stratégie de recrutement pour la saison 2023/2024 mais bien pour l’avenir du club, le profil du joueur étant intéressant pour les années à venir.

