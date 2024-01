Mercato - OM : Recalé à Marseille, Thauvin transféré chez un rival ?

Arnaud De Kanel

Florian Thauvin veut revenir en France ! Le champion du monde 2018 reste sur un passage raté aux Tigres et il est en difficulté actuellement du côté de l'Udinese. Après s'être proposé à l'OM, l'attaquant tricolore s'est fait recaler mais deux clubs de Ligue 1 seraient prêts à l'accueillir, notamment l'OGC Nice, étonnant dauphin du PSG.

« Je suis arrivé à l’Udinese parce qu’il n’y a pas un club français qui m’a tendu la main. J’ai parlé avec un président de L1 et je lui ai dit que le salaire ne serait pas un problème parce que j’aime le foot », confiait récemment Florian Thauvin au Canal Football Club . Le message est clair : l'ancien joueur de l'OM veut absolument revenir en Ligue 1, si possible cet hiver. Et heureusement pour lui, la porte est en train de s'ouvrir.

Mercato - OM : Le plan B est dévoilé pour ce gros chantier https://t.co/T2SgwA3xuT pic.twitter.com/XPwJvsYtGD — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Nice pense à Thauvin

D'après les informations de Foot Mercato confirmées dans la foulée par RMC Sport , l'OGC Nice serait prêt à accueillir Florian Thauvin cet hiver. Florent Ghisolfi est à la recherche d'un ailier suite au départ à la CAN de Jérémie Boga et le profil du champion du monde lui aurait tapé dans l'oeil. Un autre club de Ligue 1, dont le nom n'a pas encore filtré, étudierait également la possibilité de faire venir Thauvin en prêt cet hiver.

L'OM pas intéressé