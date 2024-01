Mercato - OL : Un nouveau coup tenté, le plan est dévoilé

Arnaud De Kanel

John Textor avait fait la promesse de se montrer actif sur le mercato et pour le moment, il la tient. Alors que l'OL a déjà enregistré les départs de Tino Kadewere et de Jeffinho ainsi que les arrivées de Lucas Perri et d'Adryelson, le club rhodanien aurait formulé une offre de prêt au FC Porto pour un défenseur.

Libéré des sanctions de la DNCG, l'OL commence le mercato hivernal sur les chapeaux de roues. Vendredi, les Gones ont annoncé les arrivées de Lucas Perri et d'Adryelson, deux Brésiliens en provenance de Botafogo, un club détenu par John Textor. Les dirigeants lyonnais continuent leurs recherches et ils auraient d'ailleurs contacté le FC Porto pour un défenseur central.

L'OL sur Carmo

D'après les informations de RMC Sport , l'OL serait intéressé par David Carmo. En manque de temps de jeu du côté du FC Porto, le défenseur portugais ne serait pas contre l'idée de rejoindre le Rhône durant le mercato.

Un prêt pour conclure le deal